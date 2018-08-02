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KTTO ve KTSO’dan 2 öğrenciye burs

KTTO ve KTSO’dan 2 öğrenciye burs

02 Ağustos 2018 Perşembe 07:54
KTTO ve KTSO’dan 2 öğrenciye burs

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) işbirliğiyle başlatılan ve “yeni nesil burs programı” olarak nitelendirilen “İş Dünyası Burs Programı” açıklandı. 
“Türk iş dünyası ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) eğitimde fırsat eşitliği için birlikte çalışıyor” sloganı ile başlatılan proje ile kurumlar, iki Kıbrıslı Türk öğrenciye tam burs verecek. 
Burstan yaralanmak isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi 5 Ağustos Pazar olarak duyuruldu. Öğrenciler başvurularını https://isdunyasi.etu.edu.tr/tr adresinden yapabilecekler.
KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, işbirliği protokolü çerçevesinde İş Dünyası Burs Programı’ndan yararlanmak isteyen Kıbrıslı Türkler, Türk iş dünyasının çatı kuruluşu TOBB tarafından kurulan bir üniversite olan TOBB ETÜ’de okuma olanağından yararlanacaklar. 
TOBB ETÜ tarafından, toplumsal sorumluluk ve eğitimde fırsat eşitliği misyonları ışığında hayata geçirilen İş Dünyası Burs Programı dâhilinde bursiyer öğrenciler; öğretim ücretlerinin tamamından muaf olacaklar; Öğrenci Konukevi'nde 2 ya da 3 kişilik odalarda ücretsiz konaklayacak ve aylık 500 TL'ye kadar yaşam katkı payı alacaklar.
TOBB ETÜ’deki tüm bölümlerde geçerli olan İş Dünyası Burs Programı kapsamında verilecek burslar karşılıksız olup, 5 yıl ve ilave bir akademik dönem boyunca devam edecek. Verilen burs öğrencinin akademik başarısına bağlı olarak kesilmeyecek.
TOBB ETÜ NEDİR?
Açıklamada, Üniversiteyle ilgili şu bilgiler aktarıldı:
“TOBB ETÜ, faaliyete geçtiği 2004 yılından itibaren, fark yaratan bir üniversite oldu. İlk kez TOBB ETÜ tarafından uygulamaya konularak iş dünyası-üniversite iş birliğini somutlaştıran ortak eğitim programı, üniversitelerin hayatın içine katılması için yol gösterici bir eğitim anlayışı haline geldi. Ortak eğitim programı çerçevesinde TOBB ETÜ öğrencileri, yurt içi ve yurt dışında farklı firma ve kurumlarda çalışarak 1 yıla yakın iş deneyimi ile mezun olmaya devam ediyor.”
Bu yıl başlatılan “İş Dünyası Burs Programı” ile 2018-2019 Akademik Yılı’ndan itibaren, maddi desteğe ihtiyacı olan lisans düzeyinde başarılı öğrencilerin eğitimlerine destek verilmesi amaçlıyor. 


 


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Son Güncelleme: 02.08.2018 11:12
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