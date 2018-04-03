KTTO KANSER HAFTASI ETKİNLİĞİ

Kansere karşı olan farkındalık ve bilgi düzeyini artırma amaçlı, önleme programlarının teşvik edileceği bir hafta olarak Türkiye’de kabul edilmiş bir hafta olan 1-7 Nisan Kanser haftasında KKTC ‘de de toplumu bilgilendirmek amaçlı etkinlikler düzenlenmektedir.

Toplumda kalp-damar hastalıklardan sonra ikinci sıklıktaki ölüm sebebi olması, sık görülen bir hastalık olması, kanserle mücadele sırasında hastayı ve hasta yakınlarını da sosyal, psikolojik ve ekonomik yönlerden etkileyen ve bu bireylerin desteklenmesinin gerekliliği, kanseri önemli bir halk sağlığı sorunu haline getirmektedir.

Kansere yol açan etkenlerin büyük kısmı çevresel olarak nitelenen ve farkındalığın artırılmasıyla önlenebilecek olan etkenlerdir. Bunlar tütün, alkol, Obezite, sağlıksız beslenme (aflatoksin, katkı maddeleri, pestisit, hormon bozucular vs.) ve enfeksiyonlar olarak sıralanabilir. Diğer kısmını ise önlenmesi mümkün olmayan genetik etkenlere bağlamaktayız. Bu bağlamda tütün, obezite ve alkol ile mücadele programları, fiziksel aktivitenin artırılması, tuz ve şeker kullanımının kısıtlanması, doğal ürünlerle ve sağlıklı beslenmenin sağlanabilmesi için eğitim ve denetimin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Kanserin azaltılmasındaki en önemli basamak önleme programlarının ve eğitimin yer aldığı bu birinci aşamadır.

Kanserin ortaya çıkışının büyük kısmı toplum eğitimi ile önlenebilir haldeyken bizlere düşen öncelikle bu eğitimlerin kanser önleme programları dahilinde yaygınlaşmasını sağlamak, önleme programlarını hayata geçirmektir.

İkinci olarak ise kanserden ölümleri azaltabilmek amacıyla tarama programlarını yaygınlaştırmak ve erken teşhisi sağlamak önem arz etmektedir. Bu önem, erken teşhis edilen kanserlerin iyileşme oranlarının önemli ölçüde yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Tarama programlarının ülke genelinde ve her sağlık merkezi ve poliklinik başvurusunda yapılması ve eksiklerin tamamlanması tarzında sürdürülmesi gerekmektedir.

Üçüncü olarak ise kanserle mücadelede etkili olabilmek için kaliteli tedavi hizmetlerine zamanında erişim, tedavi hizmetlerinin de gereksinimi olan ilaçlara hızla, eksiksiz ulaşması büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak kanser hastalığının büyük bölümü korunabilmesi mümkün olan, erken teşhis edildiği takdirde tedavi edilebilirlik ve yaşam şansı yüksek olan bir hastalıktır. Kanserle savaşta tüm kurumların güç birliği yapması elzemdir.

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu (a)

Dr. Dilek Yazman

(As Başkan)