Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114550
ALTIN
170.968
DOLAR
3.9860
STERLİN
5.5968
EURO
4.8887
KIBRIS'LI TÜRK İSTANBUL'DA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
KIBRIS'LI TÜRK İSTANBUL'DA EVİNDE ÖLÜ...
Ercan'dan Çıkamadı!
Ercan'dan Çıkamadı!
Dorina Codreanu’ya 5 yıl hapis
Dorina Codreanu’ya 5 yıl hapis
Girne Çevre yolunda feci kaza
Girne Çevre yolunda feci kaza
banner256

KTTO KANSER HAFTASI ETKİNLİĞİ 

KTTO KANSER HAFTASI ETKİNLİĞİ 

03 Nisan 2018 Salı 17:15
KTTO KANSER HAFTASI ETKİNLİĞİ 
banner238

                                                                                                           

KTTO KANSER HAFTASI ETKİNLİĞİ 

Kansere karşı olan farkındalık ve bilgi düzeyini artırma amaçlı, önleme programlarının teşvik edileceği bir hafta olarak Türkiye’de kabul edilmiş bir hafta olan 1-7 Nisan Kanser haftasında KKTC ‘de de toplumu bilgilendirmek amaçlı etkinlikler düzenlenmektedir.

Toplumda kalp-damar hastalıklardan sonra ikinci sıklıktaki ölüm sebebi olması, sık görülen bir hastalık olması, kanserle mücadele sırasında hastayı ve hasta yakınlarını da sosyal, psikolojik ve ekonomik yönlerden etkileyen ve bu bireylerin desteklenmesinin gerekliliği, kanseri önemli bir halk sağlığı sorunu haline getirmektedir.

Kansere yol açan etkenlerin büyük kısmı çevresel olarak nitelenen ve farkındalığın artırılmasıyla önlenebilecek olan etkenlerdir. Bunlar tütün, alkol, Obezite, sağlıksız beslenme (aflatoksin,  katkı maddeleri, pestisit, hormon bozucular vs.) ve enfeksiyonlar olarak sıralanabilir. Diğer kısmını ise önlenmesi mümkün olmayan genetik etkenlere bağlamaktayız. Bu bağlamda tütün, obezite ve alkol ile mücadele programları, fiziksel aktivitenin artırılması, tuz ve şeker kullanımının kısıtlanması, doğal ürünlerle ve sağlıklı beslenmenin sağlanabilmesi için eğitim ve denetimin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Kanserin azaltılmasındaki en önemli basamak önleme programlarının ve eğitimin yer aldığı bu birinci aşamadır.

Kanserin ortaya çıkışının büyük kısmı toplum eğitimi ile önlenebilir haldeyken bizlere düşen öncelikle bu eğitimlerin kanser önleme programları dahilinde yaygınlaşmasını sağlamak, önleme programlarını hayata geçirmektir.

İkinci olarak ise kanserden ölümleri azaltabilmek amacıyla tarama programlarını yaygınlaştırmak ve erken teşhisi sağlamak önem arz etmektedir. Bu önem, erken teşhis edilen kanserlerin iyileşme oranlarının önemli ölçüde yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.  Tarama programlarının ülke genelinde ve her sağlık merkezi ve poliklinik başvurusunda yapılması ve eksiklerin tamamlanması tarzında sürdürülmesi gerekmektedir. 

Üçüncü olarak ise kanserle mücadelede etkili olabilmek için kaliteli tedavi hizmetlerine zamanında erişim, tedavi hizmetlerinin de gereksinimi olan ilaçlara hızla, eksiksiz ulaşması büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak kanser hastalığının büyük bölümü korunabilmesi mümkün olan, erken teşhis edildiği takdirde tedavi edilebilirlik ve yaşam şansı yüksek olan bir hastalıktır. Kanserle savaşta tüm kurumların güç birliği yapması elzemdir.

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu (a)

Dr. Dilek Yazman

(As Başkan)

Anahtar Kelimeler:
1-7 Nisan Kanser HaftasıMehmet MiralayMustafa TaşcıoğluDilek YazmanÖmer DikerH.Özlem Gürkut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
GAZİMAĞUSA’DA ULUÇAM YOLU ASFALTLANIYOR
GAZİMAĞUSA’DA ULUÇAM YOLU ASFALTLANIYOR
UBP Dikmen Belediye Başkan Adayını belirledi.
UBP Dikmen Belediye Başkan Adayını belirledi.
Seyir halindeki araç alev aldı
Seyir halindeki araç alev aldı
KİÜ Akut Kulübü Öğrencileri temel eğitimlerini tamamladı.
KİÜ Akut Kulübü Öğrencileri temel eğitimlerini tamamladı.
KIBRIS'LI TÜRK İSTANBUL'DA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
KIBRIS'LI TÜRK İSTANBUL'DA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU BUGÜNKÜ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI
CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU BUGÜNKÜ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI
BAKAN ŞAHALİ, BİR GAZETEDE RÖPORTAJI İÇİN KULLANILAN BAŞLIĞIN SÖZLERİNİ YANSITMADIĞINI BELİRTTİ
BAKAN ŞAHALİ, BİR GAZETEDE RÖPORTAJI İÇİN KULLANILAN BAŞLIĞIN SÖZLERİNİ YANSITMADIĞINI BELİRTTİ
CTP Gençlik Örgütü Yeni Başkanını Seçti
CTP Gençlik Örgütü Yeni Başkanını Seçti
LTB SEMİNERLE OTİZMDE YENİ BİR METODU ANLATTI
LTB SEMİNERLE OTİZMDE YENİ BİR METODU ANLATTI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim