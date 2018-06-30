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KTTO, kaçak et konusunda değerlendirmelerde bulundu
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KTTO, kaçak et konusunda değerlendirmelerde bulundu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, kaçak etin aynı zamanda bir sağlık sorunu olduğuna işaret ederek, sorunun düşünülüp, çare aranması gerektiğini belirtti.

KTTO, kaçak et konusunda değerlendirmelerde bulundu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, kaçak etin aynı zamanda bir sağlık sorunu olduğuna işaret ederek, sorunun düşünülüp, çare aranması gerektiğini belirtti.

30 Haziran 2018 Cumartesi 08:37
KTTO, kaçak et konusunda değerlendirmelerde bulundu

DENİZ, “KAÇAK ET, SAĞLIK SORUNUDUR”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, kaçak etin aynı zamanda bir sağlık sorunu olduğuna işaret ederek, sorunun düşünülüp, çare aranması gerektiğini belirtti.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, yazılı basında yer alan kaçak et ile ilgili haberleri değerlendirerek, geçmişte de kaçak et konusunda haberler çıktığını ancak geçtiğimiz gün yapılan operasyonda 6 ton 631 kilo gibi büyük bir miktarda donmuş ve paketlenmiş kaçak et ele geçirilmesinin üstünde düşünülmesi gereken bir sorun olduğunu kaydetti. 
Kaçakçılığının birilerine haksız kazanç sağlamak, devleti zarara uğratmaktan da öte olduğunu söyleyen Deniz, kaçak etlerin ülkeye gerekli sağlık koşulları olmadan girmesi sebebiyle aynı zamanda bir sağlık sorunu olduğunu ileri sürdü. 
KTTO Yönetim Kurulu olarak, Kıbrıs Türk halkının sağlığı ile oynanmasını kabul etmeyeceklerini vurgulayan Başkan Deniz, “Bu tür kaçakçılık işlerine karışan üyelerimiz varsa, bizler onları ilk fırsatta disiplin kuruluna vereceğiz” dedi. 
Deniz, hükümeti de gerekli tedbirleri almaya davet etti.
Hayvan üreticilerini anladıklarını, onların mağdur edilmesi ve üretimden kopmalarını istemediklerinin ifade eden Deniz şöyle devam etti: 
“Ülkemizde yeterli et yoksa veya çok pahalıysa, bunun çözümü bellidir. Hükümet bir süreliğine etin ithal edilmesine izin vermelidir. Bu yaparken de, kendi et ihtiyacımızı en kısa sürede kendimizin sağlayabilmesi ve etin ucuzlaması için de hayvan üreticilerine gerekli desteği vermelidir.” 
 

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Son Güncelleme: 30.06.2018 12:10
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