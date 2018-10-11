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KTTO: “İmar Planları Siyasi Kararlar”

KTTO: “İmar Planları Siyasi Kararlar”

11 Ekim 2018 Perşembe 07:34
KTTO: “İmar Planları Siyasi Kararlar”

KTTO, Lefkoşa’da devam eden İmar Planı değişiklik çalışmalarını dikkatle izlediklerini belirterek, İmar planlarının siyasi kararlar olduğunu savundu.
KTTO’dan yapılan açıklamada, “Politik iradenin vizyonu,  planın kriterlerini oluşturur. Bu vizyon ve kriterler; ülke ve kent ekonomisine, sosyal adalete, mülkiyetteki servet değerlerine ve sosyal yaşama doğrudan etki eder. Bu alanda yapılan hataların kalıcı etkilere sahip olduğu ve kolayca düzeltilemediği biliniyor. İmar planı ile ilgili yapılması planlanan değişiklikler, içinden geçmekte olduğumuz ekonomik kriz nedeniyle büyük önem taşımaktadır” denildi.

Bu aşamada, Lefkoşa İmar Planı’nda yapılacak değişikliklerin insanların yaşam kalitesini ve ekonomik hayatı olumlu yönde etkilemesi gerektiğinin altını özenle çizen KTTO, ağırlaşan ekonomik koşullarla değişen sosyal yaşam ve çalışma koşullarının, tüketiciye daha fazla alternatif ve uygun fiyatlar sunmayı gerektirdiğini ifade etti.

Özellikle turizm ve yükseköğrenim sektörlerinin gelişmesiyle başkent Lefkoşa’da ciddi bir nüfus ve buna paralel konut talebinde de artış olduğunun gözlemlendiğini ifade eden KTTO, “Halihazırda, imara açık arsa sayısı çok yetersizdir. Ayrıca boş olan arazilerdeki mülkiyet sahipliliği de birçok arazide yapılabilecek inkişafın ertelenmesine sebebiyet vermektedir. Bu anlayışla, Lefkoşa’da yeni alanların imara açılmasına; konut büyüklüklerinin ve niteliklerinin ise çağdaş yaşamın gereklerine ve gelişen sosyal eğilimlere uygun hale getirilmesine ihtiyaç vardır” dedi.
KTTO, tüketicilerin özellikle son dönemlerde makul bütçeli ve küçük ölçekli konutları tercih ettiğini, imar planında uygulamaya konmak istenen yoğunluk kriterleri ile büyük metrekareye sahip ve arsa üzerinde yapılacak konut adetinin azaltılarak arsa maliyetinin konut başındaki payının artırılması neticesinde, büyük alan ve yüksek fiyatlı dairelerinin arzının zorlanması; vatandaşın konut alım gücünü düşüreceği gibi, inşaat ve gayrimenkul sektörlerine de darbe vuracağını öne sürdü.
KTTO, arzu edilmeyen altyapı sorunu ve çarpık gelişmenin burada başlayacağını savundu.

Son Güncelleme: 11.10.2018 10:55
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