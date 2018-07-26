KTTO İle KTOEÖS Yetkilileri Görüştü!

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkilileri bir araya geldi.



KTTO, KTOEÖS tarafından Eğitimde Toplumsal Seferberlik Kampanyası çerçevesinde düzenlenecek toplantıya katılacağını belirtti.



KTTO’dan verilen bilgiye göre, görüşmede KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, KTTO Genel Başkanı Turgay Deniz’i Eğitimde Toplumsal Seferberlik Kampanyası altında düzenlenecek toplantıya davet etti.



Deniz, görüşmede yaptığı konuşmada “KTTO Yönetim Kurulu olarak bizim de başlattığımız bir toplumsal uzlaşı arayışı çalışmalarımız var. Sendikalarla birçok ortak paydada bir araya gelip, ülke sorunlarının çözümünde hükümet edenlere birlikte gerektiğinde yol göstermek, gerektiğinde baskı uygulamak istiyoruz. Bu paydaşların ilki ‘Eğitimde Toplumsal Seferberlik Kampanyası’ olabilir” dedi.



