KTTO İLE İTÜ-KKTC EĞİTİM ARAŞTIRMA YERLEŞKESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri arasında eğitim, araştırma ve karşılıklı istişare konularında 5 yıl süreyle geçerli olacak işbirliği protokolü imzaladı.



KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, protokole, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile İTÜ KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya imza attı.



Her iki kurum arasında kapasite paylaşımını amaçlayan protokole göre, paydaşlar arasında, konularında uzman kişiler tarafından seminerler ve sunumlar düzenlenecek.



Gündemdeki konularla ilgili oda mensuplarının ve öğretim üyelerinin katılıp, karşılıklı görüş alış verişinde bulunulacağı yuvarlak masa toplantıları, paneller ve çalıştaylar organize edilecek.



Protokol kapsamında ayrıca 2 taraf arasında bilimsel, toplumsal, sosyal, kültürel, akademik, mesleki ve eğitim iş birliklerinin geliştirilmesi, oda bünyesindeki ilgili tüm konularda toplumsal farkındalığın geliştirilmesi, oda üyeleri ve personelin ilgili akademisyenlerle toplum yararına ortak projeler geliştirilmesi ve işbirliği konularında uzlaşı sağlandı