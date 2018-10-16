KTTO heyeti yarın Mersin’e gidiyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) yarın bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Mersin’e gidiyor.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs iş dünyasının Türkiye ile bağlarını geliştirmek amacıyla Adana üzerinden Mersin’e gidecek KTTO heyeti, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nın (SİTSO) 110'uncu yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği Liderlik Akademisi Etkinliği’ne katılacak.

KTTO Yönetim Kurulu Üyeleri, oda üyesi iş insanları ve oda çalışanlarının yer alacağı ziyaretin ilk gününde KTTO ve SİTSO, Kıbrıs ve Silifke iş dünyası iş birliğinin gelişmesi amacıyla istişare ve işbirliği toplantısı gerçekleştirecek.

Ziyaretin ikinci gününde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Limanı ve Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürlüğü ile EnerjiSA’ya da ziyarette bulunulacak.

KTTO’nun Turgay Deniz başkanlığındaki ilk yurt dışı etkinliği olacak olan Mersin ziyareti, 19 Ekim 2018, Cuma akşamı heyetin ülkeye dönmesiyle tamamlanacak. KTTO, ikinci yurt dışı etkinliğini bir ay sonra Geziantep’e, daha büyük bir katılımla düzenlemeyi hedefliyor.

