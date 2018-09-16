KTTO: “Güney Kıbrıs Yüzde 48 Daha Pahalı“

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Güney Kıbrıs’ın KKTC’den yüzde 48 daha pahalı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül 2018 tarihinde Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta yapılan fiyat araştırmasıyla, Güney Kıbrıs’taki pek çok malın fiyatının Kuzey Kıbrıs’a göre oldukça yüksek olduğu belirlendi.
Oda görevlilerinin Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’tan yoğun alışveriş yapıldığı düşünülen üçer marketten aldığı fiyatların ortalamasının, Kuzey Kıbrıs’ta 906 TL, Güney Kıbrıs’ta ise bin 345 TL olduğu belirtilen açıklamada, “Günlük ihtiyaçların karşılanması için yapılan alışverişlerde ürünlerin fiyat ortalamasına bakıldığında Güney Kıbrıs’ın yüzde 48 daha pahalı olduğu hesaplanmıştır” denildi.
KTTO açıklaması şöyle devam etti:
“Çalışma kapsamında, 46 ürün için aynı marka, ağırlık ve birim dikkate alınarak karşılaştırma yapılmıştır. Ürün fiyatları, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’taki 3 marketten alınan fiyat ortalamalarını yansıtmaktadır. Çalışmamız kampanyalı ürünlerin fiyatlarını yansıtmamaktadır”
“KDV İNDİRİMİ, FİYATLARA YANSIDI”
Açıklamada ayrıca hükümetin aldığı KDV indiriminin marketlerde halkın tüketimine sunulan bazı malların fiyatlarının indirilmesine neden olduğu gözlemi yapıldığı belirtildi.
Bu tutumun, Kuzey Kıbrıs’ın rekabet gücünü artırırken, oda tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.
DÖVİZ KURLARININ YÜKSELMESİNİN FİYATLARA ETKİSİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan alınan ürün fiyatlarını gösterir liste
|
ÜrünAdı
|
Birim
|
Kuzey Kıbrıs, TL
|
Güney Kıbrıs, TL
|
1
|
Yüzeytemizleyicisi
|
1 lt
|
6,48
|
20,93
|
2
|
Börülce
|
1 kg
|
10,34
|
27,98
|
3
|
Kola
|
0.33 lt
|
2,70
|
5,27
|
4
|
Dişmacunu
|
75 ml
|
27,46
|
22,32
|
5
|
Dana kuşbaşı
|
1 kg
|
61,27
|
71,69
|
6
|
Domates
|
1 kg
|
6,55
|
18,60
|
7
|
Kırmızıpeynir
|
850 gr
|
48,80
|
70,53
|
8
|
Sıvıbulaşıkdeterjanı
|
1 lt
|
6,30
|
19,61
|
9
|
Kurufasülye
|
1 kg
|
11,23
|
18,99
|
10
|
Peynir
|
470 gr
|
10,88
|
48,98
|
11
|
GelenekselYuvarlakEkmek
|
1 adet
|
4,92
|
7,29
|
12
|
Tıraşbıçağı
|
4'lü
|
65,20
|
76,57
|
13
|
Bira
|
0.33 lt
|
3,68
|
6,28
|
14
|
Ketçap
|
580 gr
|
16,06
|
26,43
|
15
|
Mayonez
|
490 gr
|
16,92
|
23,10
|
16
|
Hellim
|
1 kg
|
50,40
|
84,48
|
17
|
Konservebalık
|
175 gr
|
10,88
|
11,63
|
18
|
Viski
|
700 ml
|
76,47
|
92,30
|
19
|
Mısırgevreği
|
375 gr
|
20,13
|
17,44
|
20
|
Tereyağı
|
227 gr
|
30,20
|
26,04
|
21
|
Saçboyası
|
50 ml
|
8,53
|
34,95
|
22
|
Meyvesuyu
|
200 ml
|
1,20
|
3,88
|
23
|
KuzuŞişlik
|
1 kg
|
80,60
|
45,18
|
24
|
Makarna
|
500 gr
|
3,70
|
8,45
|
25
|
Çikolata
|
50 gr
|
2,13
|
2,25
|
26
|
BebekMaması
|
400 gr
|
23,83
|
59,29
|
27
|
Muz
|
1 kg
|
7,61
|
9,53
|
28
|
Hazırkahve
|
200 gr
|
57,00
|
39,68
|
29
|
Sprey deodorant
|
150 ml
|
12,75
|
21,24
|
30
|
Nohut
|
1 kg
|
11,46
|
29,53
|
31
|
FındıkEzmesi
|
400 gr
|
14,87
|
21,86
|
32
|
BebekBezi
|
35'li
|
38,12
|
82,93
|
33
|
Şampuan
|
400 ml
|
14,20
|
27,36
|
34
|
Patates
|
1 kg
|
6,90
|
10,15
|
35
|
Patlıcan
|
1 kg
|
2,21
|
6,05
|
36
|
PiliçBütün
|
1 kg
|
18,96
|
28,91
|
37
|
Pirinç
|
1 kg
|
9,74
|
12,87
|
38
|
Salatalık
|
1 kg
|
2,50
|
13,25
|
39
|
Süt
|
1 lt
|
4,73
|
9,38
|
40
|
Tuvaletkağıdı
|
8 adet
|
14,10
|
25,96
|
ÜrünAdı
|
Birim
|
Kuzey Kıbrıs, TL
|
Güney Kıbrıs, TL
|
41
|
Un
|
1 kg
|
4,92
|
11,08
|
42
|
YulafGevreği
|
24'lü
|
19,56
|
32,24
|
43
|
Yoğurt
|
1 kg
|
11,30
|
30,23
|
44
|
Yumurta
|
6 adet
|
4,40
|
10,85
|
45
|
Zeytinyağı
|
1 lt
|
36,75
|
48,67
|
46
|
Konservetavuk
|
340 gr
|
13,73
|
23,1
|
TOPLAM
|
906
|
1345,2