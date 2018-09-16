banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94760
ALTIN
236.500
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0730
EURO
7.1531
Girne’de eroin operasyonu
GİRNE'DE EROİN OPERASYONU
İş yerinde uyuşturucu
İŞ YERİNDE UYUŞTURUCU
Gazimağusa’da intihar
GAZİMAĞUSA’DA İNTİHAR
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282
Flaş Haber
Feci kaza: 1 ölü 6 yaralı
Kapat

KTTO: “Güney Kıbrıs Yüzde 48 Daha Pahalı“

KTTO: “Güney Kıbrıs Yüzde 48 Daha Pahalı“

16 Eylül 2018 Pazar 16:13
KTTO: “Güney Kıbrıs Yüzde 48 Daha Pahalı“

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Güney Kıbrıs’ın KKTC’den yüzde 48 daha pahalı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül 2018 tarihinde Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta yapılan fiyat araştırmasıyla, Güney Kıbrıs’taki pek çok malın fiyatının Kuzey Kıbrıs’a göre oldukça yüksek olduğu belirlendi.

Oda görevlilerinin Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’tan yoğun alışveriş yapıldığı düşünülen üçer marketten aldığı fiyatların ortalamasının, Kuzey Kıbrıs’ta 906 TL, Güney Kıbrıs’ta ise bin 345 TL olduğu belirtilen açıklamada, “Günlük ihtiyaçların karşılanması için yapılan alışverişlerde ürünlerin fiyat ortalamasına bakıldığında Güney Kıbrıs’ın yüzde 48 daha pahalı olduğu hesaplanmıştır” denildi.

KTTO açıklaması şöyle devam etti:
“Çalışma kapsamında, 46 ürün için aynı marka, ağırlık ve birim dikkate alınarak karşılaştırma yapılmıştır. Ürün fiyatları, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’taki 3 marketten alınan fiyat ortalamalarını yansıtmaktadır. Çalışmamız kampanyalı ürünlerin fiyatlarını yansıtmamaktadır”

“KDV İNDİRİMİ, FİYATLARA YANSIDI”

Açıklamada ayrıca hükümetin aldığı KDV indiriminin marketlerde halkın tüketimine sunulan bazı malların fiyatlarının indirilmesine neden olduğu gözlemi yapıldığı belirtildi.

Bu tutumun, Kuzey Kıbrıs’ın rekabet gücünü artırırken, oda tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

DÖVİZ KURLARININ YÜKSELMESİNİN FİYATLARA ETKİSİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan alınan ürün fiyatlarını gösterir liste

ÜrünAdı

Birim

Kuzey Kıbrıs, TL

Güney Kıbrıs, TL

1

Yüzeytemizleyicisi

1 lt

6,48

20,93

2

Börülce

1 kg

10,34

27,98

3

Kola

0.33 lt

2,70

5,27

4

Dişmacunu

75 ml

27,46

22,32

5

Dana kuşbaşı

1 kg

61,27

71,69

6

Domates

1 kg

6,55

18,60

7

Kırmızıpeynir

850 gr

48,80

70,53

8

Sıvıbulaşıkdeterjanı

1 lt

6,30

19,61

9

Kurufasülye

1 kg

11,23

18,99

10

Peynir

470 gr

10,88

48,98

11

GelenekselYuvarlakEkmek

1 adet

4,92

7,29

12

Tıraşbıçağı

4'lü

65,20

76,57

13

Bira

0.33 lt

3,68

6,28

14

Ketçap

580 gr

16,06

26,43

15

Mayonez

490 gr

16,92

23,10

16

Hellim

1 kg

50,40

84,48

17

Konservebalık

175 gr

10,88

11,63

18

Viski

700 ml

76,47

92,30

19

Mısırgevreği

375 gr

20,13

17,44

20

Tereyağı

227 gr

30,20

26,04

21

Saçboyası

50 ml

8,53

34,95

22

Meyvesuyu

200 ml

1,20

3,88

23

KuzuŞişlik

1 kg

80,60

45,18

24

Makarna

500 gr

3,70

8,45

25

Çikolata

50 gr

2,13

2,25

26

BebekMaması

400 gr

23,83

59,29

27

Muz

1 kg

7,61

9,53

28

Hazırkahve

200 gr

57,00

39,68

29

Sprey deodorant

150 ml

12,75

21,24

30

Nohut

1 kg

11,46

29,53

31

FındıkEzmesi

400 gr

14,87

21,86

32

BebekBezi

35'li

38,12

82,93

33

Şampuan

400 ml

14,20

27,36

34

Patates

1 kg

6,90

10,15

35

Patlıcan

1 kg

2,21

6,05

36

PiliçBütün

1 kg

18,96

28,91

37

Pirinç

1 kg

9,74

12,87

38

Salatalık

1 kg

2,50

13,25

39

Süt

1 lt

4,73

9,38

40

Tuvaletkağıdı

8 adet

14,10

25,96

ÜrünAdı

Birim

Kuzey Kıbrıs, TL

Güney Kıbrıs, TL

41

Un

1 kg

4,92

11,08

42

YulafGevreği

24'lü

19,56

32,24

43

Yoğurt

1 kg

11,30

30,23

44

Yumurta

6 adet

4,40

10,85

45

Zeytinyağı

1 lt

36,75

48,67

46

Konservetavuk

340 gr

13,73

23,1

TOPLAM

906

1345,2

Son Güncelleme: 16.09.2018 19:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtfaiye’nin Çağlayan Şubesi’ne 155 Polis Hattından Ulaşılabilecek
İtfaiye’nin Çağlayan Şubesi’ne 155 Polis Hattından Ulaşılabilecek
Eğitim Bakanlığı: “Öğrenci Taşımacılığı Yarın Sorunsuz Gerçekleşecek”
Eğitim Bakanlığı: “Öğrenci Taşımacılığı Yarın Sorunsuz Gerçekleşecek”
Polisten Düzeltme Ve Özür Açıklaması
Polisten Düzeltme Ve Özür Açıklaması
YDP Köy Gezilerine Akova İle Devam Etti
YDP Köy Gezilerine Akova İle Devam Etti
"Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru" köşesi yarın gazeteniz Kıbrıs Manşet'de...
"Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru" köşesi yarın gazeteniz Kıbrıs Manşet'de...
KIBTES, Eğitim Bakanlığını Eleştirdi
KIBTES, Eğitim Bakanlığını Eleştirdi
TÜK’ten Açıklama
TÜK’ten Açıklama
Ziraat Mühendisleri Odası: “Döviz Kurundaki Artış Üretimle Tüketimi Tehdit Ediyor”
Ziraat Mühendisleri Odası: “Döviz Kurundaki Artış Üretimle Tüketimi Tehdit Ediyor”
PGM Trafik Müdürlüğü Yeni Eğitim Yılı İçin Uyarılarda Bulundu
PGM Trafik Müdürlüğü Yeni Eğitim Yılı İçin Uyarılarda Bulundu
KTÖS Okullardaki Sorunları Anlatacak
KTÖS Okullardaki Sorunları Anlatacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim