KTTO ekonomik sorunlarla ilgili sendikalara ziyaretler başlattı

MEMUR-SEN’İ ZİYARET EDEN KTTO BAŞKANI DENİZ, “ÖNEMLİ OLAN UZLAŞI KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURMAK, BİRLİKTE HAREKET ETMEKTİR” DEDİ



Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), ekonomik sorunlar karşısında atılması gereken adımlar üzerinde ortak bir görüş belirlemek amacıyla sendikalara ziyaretler başlattı.



KTTO’dan yapılan açıklamada, yaşanmakta olan ekonomik sorunların sadece iş insanlarını değil, tüm toplumu etkilemekte olduğu düşüncesiyle, sendikalarla görüşülme başlattı bu çerçevede Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur – Sen) ziyaret edildiği bildirildi.



Memur-Sen’de KKTO Başkanı Turgay Deniz ile Memur-Sen Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu başkanlığındaki heyetler görüştü.



“HÜKÜMET HENÜZ GEREKLİ ADIMLARI ATMADI”



KTTO Başkanı Turgay Deniz, ziyarette yaptığı konuşmada, “Hükümet alınması gereken önlemler konusunda istediğimiz, gerekli gördüğümüz adımları henüz atmadı. KTTO Yönetim Kurulu olarak toplumsal sorunları birlikte nasıl çözebiliriz konusunda sendikalarla konuşma kararı aldık” dedi.



Amaçlarının tüm sendika temsilcileri ile ortak paydada buluşmak olduğunu belirten KTTO Başkanı Deniz, “Toplumun her kesimine ferah sağlayacak kararları ancak hep birlikte alabiliriz. Önemli olan uzlaşı kültürünü oluşturmak, birlikte hareket etmektir. Bu birlikteliğimiz bir yandan hükümete baskı unsuru olacak, bir yandan da yol gösterici olacağından hükümetin işini kolaylaştıracaktır” ifadelerini kullandı.



