KTTO çocuklara yemek verdi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında, Lefkoşa’daki Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki çocuklara öğle yemeği verdi.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, Adnan Mercan Usta’nın yerinde saat 13:00’te gerçekleşen ve KTTO Başkanı Turgay Deniz’in yurt dışında olması nedeniyle katılamadığı yemekte, KTTO Asbaşkanı Mehmet Eziç, yönetim kurulu ve KTTO çalışanları hazır bulundu.

Neşeli geçen yemek sonrasında, yemeğe katılan tüm çocuklara KTTO Asbaşkanı Mehmet Eziç tarafından hediyeler verildi.