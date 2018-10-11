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KTTO, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler'in Açıklamalarını Değerlendirdi

KTTO, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler'in Açıklamalarını Değerlendirdi

11 Ekim 2018 Perşembe 15:55
KTTO, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler'in Açıklamalarını Değerlendirdi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in açıklamalarını değerlendirdi.

Konuyla ilgili KTTO’dan yapılan açıklamada, Çeler’in İstihdam Destek Fonu birikimlerinin özel sektörde sendikalaşmayı teşvik etmek amacıyla kullanılacağını; sendikalı ve toplu sözleşmeli özel sektör çalışanlarının ücretlerine devlet tarafından ek katkı yapılmasını öngören tüzük taslağının Başbakanlık ve Başsavcılığa sunularak görüş beklendiği yönünde açıklama yaptığını dile getirdi.

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, bu açıklaması ile toplumun karşı karşıya bulunduğu sorunların farkında olmadığını bir kez daha göstermiş; kapanmak üzere olan işletme sayınının arttığının her gün gazetelerde uyarıcı bir haber olarak yer aldığını görmezden gelmeyi tercih etmiştir” denilen değerlendirmede “Bu düzenlemenin iki yıl süreyle uygulanacağının ortaya konulması, sürdürülebilir olmadığını da kanıtlamaktadır” denildi.

“İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ YÜK AZALTILMALI”

Bugünkü temel ihtiyacın, işletmeler üzerindeki yükleri azaltmak ve böylece piyasaya daha ucuz, tüketicinin erişebileceği mal ve hizmetler sunulmasını sağlamayarak halkın yaşam koşullarını iyileştirmeye katkı koymak olduğu dile getirilen açıklamada “İşletmeleri verimsizliğe itecek, çalışanlar arasında ayrım yaratacak ve çalışma hayatını kaosa sürükleyecek yaklaşımlara ihtiyacımız olmadığı ise açıktır” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Bugünkü durumda, İstihdam Destek Fonu’nda birikmiş kaynağı, kriz koşullarının hayatını zorlaştırdığı dar gelirli emekçilerin yaşamını geçici bir süre için de olsa kolaylaştırmak için kullanmak yerinde bir davranış olacaktır. Ne var ki, asgari ücretliye destek amaçlı bu durumu, Sayın Bakan’ın siyasi amaçlarından biri olan ‘özel sektörde sendikalaşmayı zorunlu hale getirmek’ koşuluyla değerlendirmeye kalkışmak tam anlamı ile bir ‘fırsatçılık girişimi’ olarak anlaşılmaktadır.

 Bu kriz günlerini, popülist yaklaşımlarla değil, ciddi ve çalışmayı teşvik eden politikalarla aşabileceğimizi hatırlatır; hükümetimizi çalışma hayatını kaosa sürüklemeyecek, tam tersine verimli hale getirecek önlemler almaya çağırırız.”

Son Güncelleme: 11.10.2018 19:17
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