KTTO Başkanı Toros, Brüksel’de Temaslar Yaptı

HELLİM, YEŞİL HAT TÜZÜĞÜ VE MÜZAKERE SÜRECİ KONULARINDA AB YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

TOROS: “RUM TARAFI MÜZAKERE MASASINA DÖNMEYE İKNA EDİLMELİ”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Fikri Toros, Avrupa Birliği (AB) kurumları nezdinde temaslar yaptı.

Görüşmelerde hellim, Yeşil Hat Tüzüğü ve müzakere süreci ele alındı.

Oda’dan yapılan açıklamaya göre Toros, 17-21 Kasım tarihleri arasındaki temaslarında, AB üyesi ülkelerin Daimi Temsilcilik üst düzey diplomatları, AB Komisyonu Tarım Genel Müdürlüğü, AB Komisyonu Bölgesel Politikadan Sorumlu Komiseri Corina Cretu’nun kabine üyeleri ve Genel Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra ABD’nin AB nezdindeki Daimi Temsilciliği’ndeki diplomatlar ve AP milletvekilleriyle biraraya gelerek başta hellim konusu, Yeşil Hat Tüzüğü’nün iyileştirilmesi ve Kıbrıs’taki görüşme süreci olmak üzere çeşitli konularda görüşmeler yaptı.

“HELLİM ORTAK ÜRÜNÜMÜZ”

Toros, temaslarında, hellimin AB nezdinde coğrafi tescil başvurusunun, tescilin Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik çıkarlarını da dikkate alacak ve Kıbrıs Türk üreticilerini kapsayacak şekilde yapılması gerektiğinin elzem olduğunu vurguladı.

AB'nin Kıbrıs'taki siyasi gerçekler dikkate alınarak çözüm üretebilmesi için gerekli yasal enstrümanlara sahip olduğunu, Kıbrıs Türk iş dünyası ve toplumunun beklentisinin de bu yönde olduğunu ifade eden Fikri Toros, bunun, Kıbrıs'ta oluşturulması gereken ekonomik işbirliği ve güven ortamına da katkı sağlayacağını söyledi.

Toros, tüm Kıbrıslıların ortak ürünü hellimin bir kavga değil uzlaşı vesilesi olması gerektiğinin görüşme yaptığı tüm muhataplarınca kabul gördüğü de belirtti.

KTTO Başkanı Fikri Toros, böylesi bir gelişmenin Kıbrıs’taki güven ortamına katkı sağlamasının yanısıra Kıbrıslı Türk üreticilerin AB standartlarına ulaşması için de ciddi bir motivasyon sağlayacağına dikkat çekti.

“RUM TARFAI MÜZAKERE MASASINA DÖNMEYE İKNA EDİLMELİ”

Ticaret Odası açıklamasına göre temaslarında, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de değerlendiren Oda Başkanı Toros, toprak ve mülkiyet konularında olduğu gibi sözde münhasır ekonomik bölgenin de ihtilaflı olduğunu, çözüm sürecinin Kıbrıs sorunundan kaynaklanan bu gibi ihtilaflı konulara kurban edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

AB'nin, Kıbrıs Rum tarafını müzakere masasına dönmesi yönünde ikna etmesi gerektiğini vurgulayan Fikri Toros, görüştüğü yetkililere odanın çözüm vizyonuyla ilgili bilgiler de verdi.

Toros, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak projelerin hayata geçmesi için destek talep ederek, ekonomik işbirliğinin süreçteki önemine vurgu yaptı ve ekonomik işbirliği ile oluşturulacak güven ortamı sayesinde, olası siyasi krizlerin çok daha kolay aşılabileceğini söyledi.

Toros “Kıbrıslı Türklerin de haklarının korunacağı adil ve sürdürülebilir bir uzlaşı için çabalarımızı sürdürmek zorundayız. Bu yolda pes etme lüksümüz yok!” dedi.