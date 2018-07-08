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KTTO Başkanı Deniz: “Çaresiz Değiliz”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) yeni Yönetim Kurulu olarak, Kıbrıs Türk halkı ekonomisinin önünü açmak istediklerini belirten KTTO Başkanı Turgay Deniz, “Çaresiz değiliz” vurgulamasını yaptı.

KTTO Başkanı Deniz: “Çaresiz Değiliz”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) yeni Yönetim Kurulu olarak, Kıbrıs Türk halkı ekonomisinin önünü açmak istediklerini belirten KTTO Başkanı Turgay Deniz, “Çaresiz değiliz” vurgulamasını yaptı.

08 Temmuz 2018 Pazar 09:43
KTTO Başkanı Deniz: “Çaresiz Değiliz”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) yeni Yönetim Kurulu olarak, Kıbrıs Türk halkı ekonomisinin önünü açmak istediklerini belirten KTTO Başkanı Turgay Deniz, “Çaresiz değiliz” vurgulamasını yaptı.
KTTO’nun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile imzaladığı Türkiye – KKTC Ticaret Odası Forumu’nun mutabakat zaptı için “Daha önce de çok mutabakat yapıldı, her şey imzada kaldı”, yorumu yapanları cevaplandıran Başkan Deniz, “Bizim amacımız bunu gerçekten işlev bir hale çalıştırmak ve bunun faydalarını hep birlikte almaktır” şeklinde konuştu.
KKTC ekonomisinin Kıbrıs sorunundan kaynaklanan izolasyonlar altında istenilen hedefe götürülemediğini belirten Deniz, yazılı açıklamasında; “Senelerdir bir çözüm beklentisi içinde, hep yapılacak olan işler ötelenmiştir. KTTO Yönetim Kurulu olarak bizler, bu adada bugün birlikte yaşadığımız ve ileride de birlikte yaşayacağımız Kıbrıslı Rumların ticaret odaları ve ayrıca Avrupa Birliği ülkeleriyle yakın ilişkilerimizi devam ettireceğiz. Ancak bize uyguladıkları ambargo nedeniyle kınamaya da devam edeceğiz” dedi.
Laf ola ambargoları kınamanın çok fazla bir getirisi olmadığına da dikkat çeken Başkan Deniz, “Kıbrıs Türk halkı olarak yapacak çok işimiz olduğu inancındayız. En önemli işimiz de hemen yanı başımızda bulunan ve bizlere büyük destek veren büyük Türkiye devleti ile ilişkilerimizi geliştirmek, en üst seviyeye çıkartmaktır. Bunu yaparken de katma değerli sağlayacak yatırımcıların ülkemize gelmesini istiyoruz” dedi.
Geçmiş yıllarda yapılan anlaşmalara ek olarak Türkiye – KKTC Ticaret Odası Forumu ile ortak bir ticaret odası kurulması anlaşmasını eklediklerini belirten Deniz, bu odanın karşılıklı eşit düzeyde 10’ar kişilik yönetim kurulu üyelikleri ve eş başkanları olacağını açıkladı. 
KTTO Başkanı Deniz, “Kurulacak ortak oda, Türkiye ile KKTC arasındaki ticari ilişkilerdeki mevcut engelleri kaldıracaktır. Bu aynı zamanda hem Kıbrıslı Rum meslektaşlarımıza, hem de Avrupa’daki paydaşlarımıza iyi bir uyarı mesajı olarak gidecektir ki, biz çaresiz değiliz. Kıbrıs Türk halkı çok çalışkan, becerikli ve yoktan var eden bir toplumdur. Bu topluma biraz imkân tanınsa, çok farklı noktalarda olacağına inanmaktayım” şeklinde konuştu.
 


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Son Güncelleme: 08.07.2018 14:40
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