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KTTO Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda temsiliyet istedi

KTTO Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda temsiliyet istedi

24 Temmuz 2018 Salı 16:52
KTTO Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda temsiliyet istedi

“ASGARİ ÜCRETİN ARTMASI GEREKLİYSE SOSYAL SİGORTA VE İHTİYAT SANDIĞI PAY ÖDEMELERİNİ BELİRLİ SÜRE DEVLETİN ÜSTLENMESİNİ DE TALEP EDİYORUZ”
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda temsiliyet talep etti.
Oda, “Asgari ücretin artması gerekliyse Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı pay ödemelerini belirli süre devletin üstlenmesini de talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.
KTTO’nun, asgari ücret konusunda değerlendirmelere yer verdiği yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:
 “KTTO’nun iş dünyası adına Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda temsil edilmiyor olması büyük eksiklik. Konuyla ilgili yasal düzenlemenin en kısa zamanda yapılması ve KTTO’nun Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda temsil edilmesine olanak sağlanması öncelikli talebimizdir.
Devlet Planlama Örgütü’nün açıklamaları doğrultusunda, devletin kamu çalışanlarına uygulamış olduğu hayat pahalılığı oranı yüzde 12.11 olmuştur. Bu oranın asgari ücrete de yapılması öngörülmektedir. Bir işveren için asgari ücretin yükselmesi, sadece işçiye verilecek ücretin yükselmesi ile sınırlı kalmamakta, işçinin Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı pay ödemelerini de yükseltmektedir. Sonuçta işverenin üzerine yüklenen yük, asgari ücrete yapılan yüzde 12.11 oranındaki artıştan çok daha büyük olmaktadır. Bu bağlamda işverenlerin üzerine gelecek böylesi büyük bir yükün kayıt dışılık ve işsizliğe neden olması en büyük endişemizdir. Olası bir kayıt dışılık ve işsizliği önlemek devletin görevi olmalıdır.
Ülkemiz ekonomisinde darboğaz yaşanmaktadır. Asgari ücretin artması gerekli ise, bu konuda devlet de elini taşın altına koymalıdır. KTTO olarak devletten, belirli bir süre için, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı pay ödemelerini üstlenmesini talep ediyoruz.”
 

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Son Güncelleme: 24.07.2018 20:17
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