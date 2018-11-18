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Kttb Ormanı’na Fidan Dikildi

Lefkoşa, 18 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 62’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taşkent Yolu’ndaki KTTB Ormanı’na fidan dikildi.

Kttb Ormanı’na Fidan Dikildi

Lefkoşa, 18 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 62’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taşkent Yolu’ndaki KTTB Ormanı’na fidan dikildi.

18 Kasım 2018 Pazar 16:00
Kttb Ormanı’na Fidan Dikildi

Lefkoşa, 18 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 62’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taşkent Yolu’ndaki KTTB Ormanı’na fidan dikildi.

Fidan dikimi, bu sabah saat 11.00’de gerçekleştirildi. Fidan dikimine KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut başkanlığındaki Birlik yetkilileri, üyeleri ve aileleri katıldı.

Gürkut, yaptığı açıklamada, ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlamak ve daha yeşil bir ada için 2007 yılında kurulan KTTB Ormanı’na bugüne kadar yaklaşık 3 bin ağaç dikildiğini ve bu ağaçlara kurak mevsimlerde su verilip bakım yapıldığını belirtmişti.

Bu yıl zeytin, harnup, incir ve nar fidanı ekeceklerini belirten Gürkut, fidanları sağlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarım Dairesi ve Orman Dairesi’ne teşekkür etmişti.

(HA)   FOTOĞRAFLI

Fotoğraflar Hüseyin Sayıl

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