Kttb Başkanı Arifoğlu: “genel Sağlık Sigortası’nın Çıkarılması Çok Önemli”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Kenan Arifoğlu, Genel Sağlık Sigortası’nın çıkarılması, kamu sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve kamu sağlık kurumlarının altyapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik yatırımların son derece hızla yapılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Lefkoşa, 20 Şubat 17 (.): Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Kenan Arifoğlu, Genel Sağlık Sigortası’nın çıkarılması, kamu sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve kamu sağlık kurumlarının altyapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik yatırımların son derece hızla yapılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan Arifoğlu, bu konulardaki çalışmaları desteklediklerini ve takip ettiklerini kaydetti.

Sağlık Yasası, Döner Sermaye, Genel Sağlık Sigortası ve Özel Hastaneler Yasası ile Hasta Hakları Yasası konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Arifoğlu, gelinen noktada bu değişiklilerin ve yasa çalışmalarının çok kısa bir sürede sonuçlandırılması durumunun ortaya çıktığını, hekim örgütlerine, Sağlık Bakanlığı’na, Meclis’e ciddi bir sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Sürecin hem özelde hem de kamuda çalışan hekimler, hem de sağlık hizmetini alan halk açısından tatmin edici bir çözümle sonuçlanması temennisinde bulunan Arifoğlu, ülkedeki sağlık sisteminde, gelişmelerin; etkili, çalışabilir, pratik çözümleri zorunlu kıldığını belirtti.

Genel Sağlık Sigortası’nın çıkarılmasının hem özelde hem de kamuda çalışan hekimler açısından bir rahatlama sağlayacağı gibi kurumlar arasında da rekabet ortamı oluşturup, tıbbın gelişmesine de katkı koyacağı inancını belirten Arifoğlu, hastaların da hiç bir maddi kaygı duymadan doktor seçme özürlüğüne olanak sağlayacağını vurguladı.

(GÖZ/ÖK)