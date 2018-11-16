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Kttb Antibiyotik Kullanımı Konusunda Büyük Sorunlar Bulunduğu Uyarısı Yaptı

Lefkoşa, 16 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı, ülkede antibiyotik kullanımı konusunda büyük sorunlar bulunduğu uyarısı yaptı.Emine Y. Vudalı, Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği çapında dirençli bakteriler tarafından enfekte edilen hasta sayısının arttığını ve antibiyotik direncinin halk sağlığı için birincil tehdit haline geldiğini söyledi.Gereksiz antibiyotik...

Kttb Antibiyotik Kullanımı Konusunda Büyük Sorunlar Bulunduğu Uyarısı Yaptı

Lefkoşa, 16 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı, ülkede antibiyotik kullanımı konusunda büyük sorunlar bulunduğu uyarısı yaptı.Emine Y. Vudalı, Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği çapında dirençli bakteriler tarafından enfekte edilen hasta sayısının arttığını ve antibiyotik direncinin halk sağlığı için birincil tehdit haline geldiğini söyledi.Gereksiz antibiyotik...

16 Kasım 2018 Cuma 15:58
Kttb Antibiyotik Kullanımı Konusunda Büyük Sorunlar Bulunduğu Uyarısı Yaptı


Lefkoşa, 16 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı, ülkede antibiyotik kullanımı konusunda büyük sorunlar bulunduğu uyarısı yaptı.

Emine Y. Vudalı, Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği çapında dirençli bakteriler tarafından enfekte edilen hasta sayısının arttığını ve antibiyotik direncinin halk sağlığı için birincil tehdit haline geldiğini söyledi.

Gereksiz antibiyotik kullanımının mikropların direnç geliştirmeleri için en önemli sebep olduğunu kaydeden Vudalı, “KKTC’de antibiyotik kullanımı konusunda büyük sorunlar mevcuttur. KKTC’de sorunların düzeltilmemesi veya gerekli önleyici politikaların geliştirilmemesi halinde gelecekte tedavi edilemeyen süper mikroplar ile karşı karşıya kalacağız. Bu da ölüm oranlarının, tedavi maliyetinin ve istenmeyen yan etkilerin artmasına sebep olacaktır. Onun için gereksiz antibiyotik kullanımını bugünden başlayarak engellemeliyiz” dedi.

ECZANELER DENETLENMELİ

Alınacak önlemlere dikkat çeken Vudalı, eczanelerin gereksiz antibiyotik vermesinin engellenmesi gerektiğini, yasa olmasına rağmen antibiyotiklerin hala daha eczanelerden reçetesiz alındığını ileri sürdü.

Alınması gereken diğer bir önlemin de, kamu ve özel hastaneleri içerisindeki antibiyotik kullanımının azaltılması olduğunu kaydeden Vudalı “Bunu ise her hastanede Enfeksiyon Kontrol Komitesi kurarak ve antibiyotik denetimini Enfeksiyon Hastalıkları uzman doktor denetimine tabi tutmakla başarabiliriz” dedi.

Dirençli bakterilerin neden olduğu hastalıklar, özellikle de yoğun bakım ortamında ve bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda, ciddi bir sağlık tehdidi oluşturduğunu kaydeden Vudalı, Dirençli bakterilerin neden olduğu bu hastalıklar, tedaviye dirençli olup, hastanede yatış sürelerinin uzamasına ve bununla ilgili komplikasyonların (istenmeyen yan etki) gelişmesine, ölüm ve hastalığa yakalanma oranlarında artışa neden olduğunu anlattı.

(ID/ŞEB)


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