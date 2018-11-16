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Kttb 18 Kasım’da Fidan Dikim Etkinliği Düzenleyecek

Lefkoşa, 16 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin (KTTB) 62’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle pazar saat 11.00’de Taşkent Yolu’ndaki KTTB Ormanı’na fidan dikimi yapılacak.KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, yaptığı yazılı açıklamada, ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlamak ve daha yeşil bir ada için 2007 yılında kurulan KTTB Ormanı’na bugüne kadar yaklaşık 3 bin ağaç dikildiğini ve bu ağaçlara kurak mevsimlerde su verilip bakım yapıldığını belirtti.Bu yıl zeytin, harnup, incir ve...

Kttb 18 Kasım’da Fidan Dikim Etkinliği Düzenleyecek

Lefkoşa, 16 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin (KTTB) 62’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle pazar saat 11.00’de Taşkent Yolu’ndaki KTTB Ormanı’na fidan dikimi yapılacak.KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, yaptığı yazılı açıklamada, ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlamak ve daha yeşil bir ada için 2007 yılında kurulan KTTB Ormanı’na bugüne kadar yaklaşık 3 bin ağaç dikildiğini ve bu ağaçlara kurak mevsimlerde su verilip bakım yapıldığını belirtti.Bu yıl zeytin, harnup, incir ve...

16 Kasım 2018 Cuma 15:58
Kttb 18 Kasım’da Fidan Dikim Etkinliği Düzenleyecek


Lefkoşa, 16 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin (KTTB) 62’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle pazar saat 11.00’de Taşkent Yolu’ndaki KTTB Ormanı’na fidan dikimi yapılacak.

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, yaptığı yazılı açıklamada, ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlamak ve daha yeşil bir ada için 2007 yılında kurulan KTTB Ormanı’na bugüne kadar yaklaşık 3 bin ağaç dikildiğini ve bu ağaçlara kurak mevsimlerde su verilip bakım yapıldığını belirtti.

Bu yıl zeytin, harnup, incir ve nar fidanı ekeceklerini belirten Gürkut, fidanları sağlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarım Dairesi ve Orman Dairesi’ne teşekkür etti.
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