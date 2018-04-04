KTTB'den “Akciğer Kanseri” konulu panel

KANSER HAFTASI NEDENİYLE YARIN “AKCİĞER KANSERİ” KONULU PANEL DÜZENLENİYOR

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kanser Haftası nedeniyle “Akciğer Kanseri” konulu panel düzenliyor.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Sonuç Büyük’ün açıklamasına göre, yarın saat 13.30’da başlayacak panel, birliğin konferans salonunda yapılacak.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi hekimleri ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Kürşat Yıldız’ın konuşmacı olacağı panelde, akciğer kanseri 7 başlıkta ele alınacak.

“Akciğer Kanserlerinde Epidemiyoloji, Taramanın Yeri ve Önemi”ni Dr. Özlem Gürkut, “Akciğer Kanserlerinin Tanısında Güncel Radyolojik Yaklaşımlar”ı Dr. Sinem Şiğit İkiz, “Akciğer Kanserinde Tanı”yı Dr. Hatice Çiner Çağlayan, “Akciğer Kanserlerinde Patolojideki Güncel Gelişmeler”i Prof. Dr. Kürşat Yıldız, “Akciğer Kanserinde Cerrahinin Rolü, Güncel Cerrahi Tedaviler”i Dr. Çağrı Cemaller, “Akciğer Kanserinde Küratif Radyoterapinin Yeri”ni Dr. Fuat Türköz Çiner, “Akciğer Kanserinde Güncel Medikal Tedaviler”i Dr. Ömer Diker anlatacak.