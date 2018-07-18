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KTTB Başkanı Arifoğlu, Akdoğan Sağlık Ocağı’nda Görevli 112 Çalışanlarının Darp Edilmesini Kınadı

“GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN DERHAL ARTTIRILMASINI TALEP EDERİZ”

KTTB Başkanı Arifoğlu, Akdoğan Sağlık Ocağı’nda Görevli 112 Çalışanlarının Darp Edilmesini Kınadı

“GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN DERHAL ARTTIRILMASINI TALEP EDERİZ”

18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:01
KTTB Başkanı Arifoğlu, Akdoğan Sağlık Ocağı’nda Görevli 112 Çalışanlarının Darp Edilmesini Kınadı


“GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN DERHAL ARTTIRILMASINI TALEP EDERİZ”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Kenan Arifoğlu, Akdoğan Sağlık Ocağı’nda görevli sağlık çalışanlarının darp edilmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, saldırıyı kınadı.
Arifoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Yaşanan bu üzücü olayı şiddetle kınar, güvenlik önlemlerinin derhal arttırılmasını talep ederiz” ifadelerini kullandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Şiddet bir halk sağlığı sorunu olarak artış göstermeye devam etmektedir. Hasta- hekim arasındaki en kutsal ilişki olan hasta- hekim ilişkisi de maalesef diğer toplumsal olaylarda olduğu gibi şiddete maruz kalabilmektedir. Biz hekimler konu ne olursa olsun bir insanın şiddete maruz kalmasına kesinlikle karşıyız. Sağlık hizmeti toplumsal hizmetlerin en kutsalı ve olmazsa olmazıdır”
Sağlık hizmetini verenler ve alanlar arasındaki güvenin daha fazla zedelenmemesi adına ilgili kurumları gerekli tedbirleri almaya davet eden Arifoğlu, sağlık sisteminin “kaosa döndüğünü” yeniden yapılandırılması gerektiğini savundu.
 

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Son Güncelleme: 18.07.2018 21:30
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