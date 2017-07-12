Ktsyd Üyesi Evliya, Fotoğraf Yarışmasında Kazandığı Ödülü Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne Bağışladı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından düzenlenen “Kıbrıs’ta Spor” konulu 2. Fotoğraf Yarışması’nda üçüncü olan dernek üyesi Mustafa Evliya, ödülünü Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışladı.

Lefkoşa 12 Temmuz 17 (.): Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından düzenlenen “Kıbrıs’ta Spor” konulu 2. Fotoğraf Yarışması’nda üçüncü olan dernek üyesi Mustafa Evliya, ödülünü Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışladı.

Yarışmada “Sevinç” isimli fotoğrafı ile üçüncü olarak 1000 (bin) Türk Lirası ödül kazanan Evliya, ödül gecesinde yaptığı açıklamada ödülü derneğe bağışlayacağını açıklamıştı.

Evliya, ödülünü bugün takdim etti ve yaptığı bağıştan dolayı kendisine ipek kozası işlemeli bir tepsi hediye edildi.

(GÖZ/GUR) FOTOĞRAFLI