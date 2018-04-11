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KTSYD Salı Sohbetleri başladı

“Salı Sohbetleri”nde ilk toplantıda derneğin kuruluş yılları konuşuldu

KTSYD Salı Sohbetleri başladı

“Salı Sohbetleri”nde ilk toplantıda derneğin kuruluş yılları konuşuldu

11 Nisan 2018 Çarşamba 18:48
KTSYD Salı Sohbetleri başladı
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından yeniden başlatılan “Salı Sohbetleri”nin ilki önceki akşam gerçekleştirildi.

Derneğin Göçmenköy’deki merkez binasında yapılan sohbet toplantısında 1983 yılındaki kuruluş çalışmalarında kaymakamlığa verilen belgede imzaları bulunan Adil Alkan, Olgun Üstün ve Raif Örtunç konuşmacı olarak yer aldı.

Yücel Hatay’ın moderatörlük yaptığı toplantıda o dönem zor şartlar ve kısıtlı imkanlarla yapılanlar katılımcı üyelerle paylaşıldı. O dönem derneğin kuruluşunda aktif görev yapan Mustafa Avşaroğlu da toplantıya izleyici olarak katıldı ve zaman zaman sohbete katılarak o dönemki çalışmalardan anılarını aktardı.

Gecenin sonunda konuşmacılara KTSYD Başkanı Çelen Oben tarafından birer plaket takdim edildi.

KTSYD tarafından yapılan açıklamada Salı Sohbetleri toplantısını ayda bir düzenlemesinin hedeflendiği belirtildi.

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