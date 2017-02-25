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25 Şubat 2017 Cumartesi 11:25

KTSYD Başkanı Çelen Oben

KTSYD Başkanı Çelen Oben
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları (KTSYD) başkanlığına Çelen Oben seçildi.

KTSYD’den yapılan açıklamaya göre, dernek binasında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurula toplam 54 üye katıldı.

Genel kurulda, derneğin faaliyet ve mali raporlarının okunup, onaylanmasının ardından başkanlık seçimine geçildi.

Başkanlık için tek başvuruyu yapan Çelen Oben, tüzük gereği, üyelerin onayını alarak, KTSYD’nin dokuzuncu başkanı seçildi. Oben yaptığı konuşmada “Aldıkları bayrağı daha ileriye taşımak için yönetimle beraber çalışacaklarını” belirtti.

Dernek Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Çelen Oben, Levent Tezel, Burhan Gürkan, Şükrü Burağan, Eren Şişik, Tahir Topaloğlu, Sinem Baştaş, Çilen Ulusoy, Raif Özgüren, Osman Dinler, Beyzade Ünalmış.

Denetleme Kurulu, Bülent Kılıçoğlu, Recep Özkamalı ve Abdullah Zaifoğlu; Disiplin Kurulu ise Ogün Genç Kaçmaz, Songuç Kürşad, Şinasi Özdeş, Haldun Oktay ve Fevzi Beyar’dan oluşturuldu.

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