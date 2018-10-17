Ktso Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Tarafından “bilinçaltına Satış Nöromarketing Eğitimi” Düzenlendi

Lefkoşa, 17 Ekim 18 (.): Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi organizasyonuyla “Bilinçaltına Satış Nöromarketing Eğitimi” düzenlendi.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, eğitim, rekabet ortamında bir adım önde olmak isteyen kurumlara nasıl satın almaya zorlamadan satış yapılacağını ve nasıl etkili pazarlama stratejileri yaratılacağını, herhangi bir ürün/ fikir ya da hizmet sunumu yapan satış elemanlarına satış süreci içindeki farklılıkları aktarmak, müşteri satış ilişkisini temel aşamalarını incelemek, bilgi toplama, uygulamalar yaptırarak satış becerilerini geliştirmek ve genel farkındalık sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Eğitim, Profesyonel Koç, Eğitmen ve Bilinçaltı Teknikleri Uzmanı Mine Canova tarafından bugün 09.30-16.30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda gerçekleştirilerek, eğitim sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verildi.

(TUĞ/HA)