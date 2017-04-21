Lefkoşa, 21 Nisan 17 (.): Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi; ambalaj, etiket ve ürün sunumu konusunda eğitim gerçekleştirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, dün KTSO binasında yer alan eğitimi; Verda Erk ve Eda Eminağa Baştuğ verdi.

Ürüne uygun ambalaj seçimi, hedef kitleye göre ambalaj seçimi, ürüne uygun etiket seçimi, yerli raf ürünlerindeki ambalaj/ etiket ve ürün sunumu problemleri, yerli ürün ambalajlarını geliştirmek için öneriler ele alındığı eğitimde; KKTC yasalarına göre etiket kuralları, AB yasalarına göre etiket kuralları, turizme yönelik ürünlerde yerli ürünlerde ambalajlama, ihracatta ambalajlama ve etiketleme, marka, ambalaj, etiket bütünlüğü ürün sunumuna nasıl yansıtılması hakkında bilgiler verildi.

Eğitim ayrıca uygulamalı örneklerle desteklendi.

Eğitim sonunda katılımcılara, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylı sertifika da takdim edildi.

(UG/ÖK)