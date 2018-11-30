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Ktso, Yaga Ve Kalkınma Bankası Heyetleri Kayseri Ve Niğde’de...

Lefkoşa, 30 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Tunçtaşlı ve Genel Müdür Saffet Barutçu, Kayseri ve Niğde’de yenilenebilir enerji ve organize sanayi bölgeleri alanlarında teknik ziyarette bulunuyor.

Ktso, Yaga Ve Kalkınma Bankası Heyetleri Kayseri Ve Niğde’de...

Lefkoşa, 30 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Tunçtaşlı ve Genel Müdür Saffet Barutçu, Kayseri ve Niğde’de yenilenebilir enerji ve organize sanayi bölgeleri alanlarında teknik ziyarette bulunuyor.

30 Kasım 2018 Cuma 10:37
Ktso, Yaga Ve Kalkınma Bankası Heyetleri Kayseri Ve Niğde’de...

Lefkoşa, 30 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Tunçtaşlı ve Genel Müdür Saffet Barutçu, Kayseri ve Niğde’de yenilenebilir enerji ve organize sanayi bölgeleri alanlarında teknik ziyarette bulunuyor.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre heyet 55 Megavat yatırımla Türkiye’nin en büyük Güneş Elektrik Santrali’nin (GES) bulunduğu Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve OSB Genel Müdürü Ali Yaprak ile detaylı bir toplantı gerçekleştirdi.

Heyet ayrıca Kayseri Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda KKTC ekonomisi ve üretilen ürünlerle ilgili olarak bilgi verilirken, toplantı sonunda koza işi, hellim ve KKTC sanayisiyle ilgili bilgilendirici yayınlar takdim edildi.

Heyet daha sonra Niğde OSB ve Niğde Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, Niğde OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Oda Meclis Başkanı Serdar Ecemiş ve Yönetim Kurulu üyeleriyle yapılan toplantıda Niğde ve KKTC ekonomileri hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Heyet, bugün Türkiye Ekonomi Araştırmalar ve Politikalar Vakfı (TEPAV) ve Ankara Ticaret Odası’nı ziyaret edip, temaslarını tamamlayacak.

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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