banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95410
ALTIN
203.404
DOLAR
5.1560
STERLİN
6.5785
EURO
5.8636
Hırsızlar silahla yakalanabildi
HIRSIZLAR SİLAHLA YAKALANABİLDİ
Akıncı - Erhürman görüşmesi başladı
AKINCI - ERHÜRMAN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
368 adet Extacy hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı...
YENİ BOĞAZİÇİ'NDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Ziynet eşyası satarken tutuklandılar
ZİYNET EŞYASI SATARKEN TUTUKLANDILAR
banner282

Ktso, Yaga Ve Kalkınma Bankası Heyeti Ankara Ve Kayseri’de Kooperatifçilik Ve Yenilenebilir Enerji Alanlarında Temaslarda Bulundu

AVUNDUK: “TÜRKİYE\'DEKİ KOOPERATİFÇİLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ UYGULAMALARINDAN YARARLANMAK GEREK”

Ktso, Yaga Ve Kalkınma Bankası Heyeti Ankara Ve Kayseri’de Kooperatifçilik Ve Yenilenebilir Enerji Alanlarında Temaslarda Bulundu

AVUNDUK: “TÜRKİYE\'DEKİ KOOPERATİFÇİLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ UYGULAMALARINDAN YARARLANMAK GEREK”

29 Kasım 2018 Perşembe 09:34
Ktso, Yaga Ve Kalkınma Bankası Heyeti Ankara Ve Kayseri’de Kooperatifçilik Ve Yenilenebilir Enerji Alanlarında Temaslarda Bulundu

AVUNDUK: “TÜRKİYE\'DEKİ KOOPERATİFÇİLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ UYGULAMALARINDAN YARARLANMAK GEREK”


Lefkoşa, 29 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, kooperatifçilik ve yenilenebilir enerji alanında Türkiye’deki uygulamalardan faydalanılması gerektiğini söyledi.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, KTSO Başkanı Candan Avunduk, Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Tunçtaşlı ve Genel Müdür Saffet Barutçu’nun da yer aldığı bir heyet Ankara ve Kayseri’de kooperatifçilik ve yenilenebilir enerji alanlarında temaslarda bulunuyor.

TC Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu ve teknik uzmanlarla yapılan görüşmede Türkiye’deki kooperatiflerin yenilenebilir enerji yaptırımları ve ilgili mevzuat konuşuldu.

Heyet, mobilya alanında faaliyet gösteren ve 1000’e yakın işletme ile kurulan S.S Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Kooperatifini de ziyaret etti. Heyet ayrıca, Türkiye’de yatırımını tamamlayan ilk yenilenebilir enerji kooperatifini bünyesinde bulunduran Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin 5 MW’lık güneş enerji santralini yerinde gördü.

Kooperatifin, üyelerinin tüm enerji ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, güneş enerjisinden elde edilen fazla enerjiyi sisteme satarak, yatırımlarını finanse ettiği kaydedildi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile yapılan görüşmede, Kayseri ve KKTC arasındaki ticaretin karşılıklı olarak geliştirilmesi de ele alındı.

AVUNDUK

KTSO Başkanı Avunduk ziyaretler hakkında yaptığı değerlendirmede, “Kooperatifçilik ve yenilenebilir enerji konularında Türkiye’nin tecrübelerinden yararlanmalıyız” dedi.

Avunduk, iki ülke arasında kooperatifçilik alanında tecrübe aktarımı yapılmasında önemli bir paydaş olmak istediklerini söyledi.

(ID/GÜL)FOTOĞRAFLI 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ktoeös, Öğretmen Eksikliği Gerekçesiyle Polatpaşa Lisesi’nde Eylem Yaptı
Ktoeös, Öğretmen Eksikliği Gerekçesiyle Polatpaşa Lisesi’nde Eylem Yaptı
Akıncı - Erhürman Görüşmesi Tamamlandı
Akıncı - Erhürman Görüşmesi Tamamlandı
Şahali Antalya’da Düzenlenen Eurasia Growtech Fuarı’nın Açılışına Katıldı
Şahali Antalya’da Düzenlenen Eurasia Growtech Fuarı’nın Açılışına Katıldı
Mevlevi atış alanında 3-14 Aralık tarihlerinde havan atışı yapılacak
Mevlevi atış alanında 3-14 Aralık tarihlerinde havan atışı yapılacak
Akıncı - Erhürman görüşmesi başladı
Akıncı - Erhürman görüşmesi başladı
Çalıntı ziynet eşyalarını kuyumcuya satmaya çalışan 2 kişi tutuklandı
Çalıntı ziynet eşyalarını kuyumcuya satmaya çalışan 2 kişi tutuklandı
Kktc Merkez Bankası Iıı.çeyrek Bülteni... “eylüldeki Yüzde 37,23'lük Enflasyon 2002'den Sonraki En Yüksek Artış”
Kktc Merkez Bankası Iıı.çeyrek Bülteni... “eylüldeki Yüzde 37,23'lük Enflasyon 2002'den Sonraki En Yüksek Artış”
Ziynet eşyası satarken tutuklandılar
Ziynet eşyası satarken tutuklandılar
Ercan’da ve Yeniboğaziçi’nde uyuşturucudan 6 tutuklu
Ercan’da ve Yeniboğaziçi’nde uyuşturucudan 6 tutuklu
Polis bazı hırsızlık olaylarını aydınlattı
Polis bazı hırsızlık olaylarını aydınlattı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim