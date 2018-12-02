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Ktso, Yaga Ve Kalkınma Bankası Ankara Ve Kayseri’de Temaslarda Bulundu

Lefkoşa, 2 Aralık 18 : Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) ve Kalkınma Bankası, Ankara ve Kayseri’de temaslarda bulundu.

Ktso, Yaga Ve Kalkınma Bankası Ankara Ve Kayseri’de Temaslarda Bulundu

Lefkoşa, 2 Aralık 18 : Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) ve Kalkınma Bankası, Ankara ve Kayseri’de temaslarda bulundu.

02 Aralık 2018 Pazar 13:21
Ktso, Yaga Ve Kalkınma Bankası Ankara Ve Kayseri’de Temaslarda Bulundu

Lefkoşa, 2 Aralık 18 : Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) ve Kalkınma Bankası, Ankara ve Kayseri’de temaslarda bulundu.
KTSO’dan verilen bilgiye göre, KTSO Başkanı Candan Avunduk, YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, Kalkınma Bankası Genel Müdürü Saffet Barutçu ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Tunçtaşlı’nın da dahil olduğu heyet, 28-30 Kasım tarihlerini kapsayan ziyarette, Ankara, Kayseri ve Niğde’de kooperatifçilik, yenilenebilir enerji ve Organize Sanayi Bölgeleri alanlarında teknik inceleme yaptı.
KTSO Başkanı Candan Avunduk temasları değerlendirdiği açıklamasında, ziyaretlerde yapılan çalışmalar ve birlikteliklerin doğurduğu olumlu sonuçların kendilerini fazlasıyla etkilediğini ifade etti.
AVUNDUK: “YENİLENEBİLİR ENERJİ VE OSB YÖNETİMİ KONUSUNDA YAPISAL REFORMLAR YAPABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM”
Avunduk, Kıbrıs Türk sanayicisinin de, bu bölgelerdeki sanayicilerin bilgi ve tecrübesinden yararlanarak, bunu hayata geçirebileceğini ifade ederek, “Artık harekete geçmemiz gerekiyor. Kıbrıs Türkleri olarak, yenilenebilir enerji ve OSB yönetimi konusunda yapısal reformlar yapabileceğimize inanıyorum” dedi.
Candan Avunduk, Türkiye’deki ziyaretlerinde tüm bürokratlar, sanayiciler ve iş insanlarının heyete çok yakın ilgi gösterdiğini, bilgi aktarımı ve tecrübe paylaşımı konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade ettiğini belirterek, şöyle devam etti:
“Bu Kıbrıs Türkü’nün sürdürülebilir ekonomi yaratması açısından hayati bir önem arz etmektedir. Ziyaretlerde, Türkiye’de yenilenebilir enerji kooperatifçiliğinin geliştirilmesi konusunda yasal mevzuatlarını önemli bir düzeye getirdiklerini, güneş enerji santrallerine önemli yatırımlar yapıldığını ve sanayicilerin en önemli girdi maliyetlerinin başında olan elektrik maliyetlerini düşürdüklerini gördük.
Kayseri ve Niğde sanayicisinin OSB bölgelerini kendilerinin yönetmekte oldukları, bölgelerinin gelişimini sağlamak için canla başla uğraştıkları ve ihracatın geliştirilmesi, mesleki eğitim, teknoloji ve AR-GE konularında önemli projeleri hayata geçirdikleri tespit edilmiştir. Kıbrıs Türk sanayicisi de, bu bölgelerdeki sanayicilerin bilgi ve tecrübesinden yararlanarak, bunu hayata geçirebilir. Artık harekete geçmemiz gerekiyor. Kıbrıs Türkleri olarak, yenilenebilir enerji ve OSB yönetimi konusunda yapısal reformlar yapabileceğimize inanıyorum.”
Avunduk, heyette yer alan YAGA ve Kalkınma Bankası yetkililerine de teşekkür ederek, üretim sektörlerinin geliştirilmesi konusunda sahip oldukları vizyon ve desteğin bu dönemde sanayi sektörünün gelişimi için hayati önem taşıdığını vurguladı.
Heyet son temaslarını Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Ankara Ticaret Odası’na yaparak, KKTC’ye geri döndü.
(EMR/ÖK) FOTOĞRAFLI
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