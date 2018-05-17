Ktso “bilinçaltına Satış Nöro Marketing Eğitimi” Düzenledi





Lefkoşa, 17 Mayıs 18 : Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi organizasyonuyla “Bilinçaltına Satış Nöro Marketing Eğitimi” düzenledi.Eğitim, Profesyonel Koç, Eğitmen ve Bilinçaltı Teknikleri Uzmanı Mine Canova tarafından bugün KTSO’da verildi.Odadan verilen bilgiye göre, eğitimde ürün/ fikir ya da hizmet sunumu yapan satış elemanlarının becerilerinin geliştirilmesi üzerinde duruldu.Eğitim sonunda katılımcılara Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı onaylı sertifikalar verildi.(RÇ/HÖ)