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11 Mayıs 2017 Perşembe 14:02

Ktso Belgelendirme Birimi “türkak”a Akredite Oldu

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Belgelendirme Birimi’nin Türk Akreditasyon Kurumu’na akredite olması dolayısıyla yarın saat 17.00'de odada kokteyl düzenlenecek.

Ktso Belgelendirme Birimi 'türkak”a Akredite Oldu
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YARIN TANITIM KOKTEYLİ DÜZENLENECEK

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Belgelendirme Birimi’nin Türk Akreditasyon Kurumu’na akredite olması dolayısıyla yarın saat 17.00'de odada kokteyl düzenlenecek.

Odadan yapılan açıklamaya göre, birimin ve akreditasyonun tanıtımının yapılacağı etkinliğe Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katılacak.

Açıklamada, KTSO Belgelendirme Birimi’nin, belgelendirme kurumlarının uyması gereken standart olan ISO/IEC 17065'e göre Hellim/Halloumi, Zivaniya/Zivaniya ve Kıbrıs Harnup Pekmezi kapsamlarında Türk Akreditasyon Kurumu (TürkAK) tarafından akredite edildiği bildirildi.

Sanayi Odası’nın Belgelendirme Birimi’nin şu an ülkede belgelendirme faaliyeti yürüten tek akredite kurumu olduğu ifade edilen açıklamada, “Aynı zamanda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Türkiye dahil coğrafi işaret tesciline istinaden belgelendirme faaliyeti gösteren ilk ve tek kurum olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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