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Ktso 8 Üretici İşletmeyle Paris Sıal Gıda Fuarına Katıldı

Lefkoşa, 24 Ekim 18 (.): Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), 8 firmayla Avrupa’nın en büyük gıda fuarı Paris Sial Gıda Fuarı’na katıldı.

Ktso 8 Üretici İşletmeyle Paris Sıal Gıda Fuarına Katıldı

Lefkoşa, 24 Ekim 18 (.): Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), 8 firmayla Avrupa’nın en büyük gıda fuarı Paris Sial Gıda Fuarı’na katıldı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 13:30
Ktso 8 Üretici İşletmeyle Paris Sıal Gıda Fuarına Katıldı


Lefkoşa, 24 Ekim 18 (.): Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), 8 firmayla Avrupa’nın en büyük gıda fuarı Paris Sial Gıda Fuarı’na katıldı.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, Paris’te 1960’lı yıllardan beri düzenlenen ve dünyanın en önemli gıda ihtisas fuarları arasında yer alan Sial Paris Gıda Fuarı’nda North Cyprus markası adı altında yer alındı.

Fuarda, ev yapımı limonata, helva, tahın, pekmez, kahve çeşitleri, alkollü içki, turşu, macun, reçel, bazı marmelat çeşitleri, lokum ve baklava sergilendi.

Fuara, Delmona Global Trading Ltd. (Lemonadda), Altındemir İth.İhr. Şti LTD. (Defne Helva),Old Jhon Trading LTd. (Girne Con Kahve), Selim ve Oğlu Ltd. (Sema), Arsal Gıda San Ltd., Özerlat Ltd. (Özerlat Kahve), Ece Ticaret ve San. Ltd (Petek) ve Helvasan Ltd. katıldı.

(ID/FEZ) FOTOĞRAFLI
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