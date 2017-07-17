KTSO Maliye Bakanı Denktaş'ı ziyaret etti

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın yeni yönetimi, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Denktaş ile görüş alışverişine bulundu…

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın yeni yönetimi ile görüştü.

Kaymak:

Mayıs ayının sonlarına doğru olağan genel kurulunu gerçekleştirerek başkanlığa seçilen Mustafa Kaymak başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası yeni yönetim kurulu üyeleri Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar’a nezaket ziyaretinde bulunarak, yeni yönetimin hayata geçireceği icraatları hakkında bilgi verdi.

İki yıllık süre içerisinde sanayin gelişimi için belirledikleri rotayı dile getiren Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak, bu bilgilerin Maliye Bakanlığını da yakından ilgilendiren konular olduğunu kaydetti.

Denktaş:

Yeni yönetimi kutlayarak sözlerine başlayan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise geçmişte olduğu gibi yeni yönetimle de daima diyalog ve işbirliği içerisinde olacaklarından kuşku duymamaları gerektiğini belirterek, ülkede ekonominin kalkınması ve canlanmasının yolunu açan her türlü girişimin ülke halkının refah seviyeye ulaşmasında önemli bir adım olduğunu söyledi.