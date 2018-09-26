banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99292
ALTIN
235.818
DOLAR
6.1195
STERLİN
8.0563
EURO
7.1983
Cumhurbaşkanı Akıncı New York’ta
AKINCI NEW YORK’TA
Sakarya'yı üzen ölüm
SAKARYA'YI ÜZEN ÖLÜM
Aydeniz İnterpol tarafından aranıyor
AYDENİZ İNTERPOL TARAFINDAN ARANIYOR
Lefkoşa’da Beşinci Kattan Düşen Genç Yaşamını Yitirdi
23 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
banner282

KTSO: “İthalatla Ucuzluk Geleceği Yaklaşımı Yanlıştır. Bu Yaklaşım Dışa Bağımlılığı Artırıp, Ekonomiye Zarar Verecektir”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), ithalatla ucuzluk geleceği yaklaşımının yanlış olduğunu, bu yaklaşımların dışa bağımlılığı artırıp Kıbrıs Türk ekonomisine büyük zarar vereceğini kaydetti.

KTSO: “İthalatla Ucuzluk Geleceği Yaklaşımı Yanlıştır. Bu Yaklaşım Dışa Bağımlılığı Artırıp, Ekonomiye Zarar Verecektir”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), ithalatla ucuzluk geleceği yaklaşımının yanlış olduğunu, bu yaklaşımların dışa bağımlılığı artırıp Kıbrıs Türk ekonomisine büyük zarar vereceğini kaydetti.

26 Eylül 2018 Çarşamba 09:26
KTSO: “İthalatla Ucuzluk Geleceği Yaklaşımı Yanlıştır. Bu Yaklaşım Dışa Bağımlılığı Artırıp, Ekonomiye Zarar Verecektir”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), ithalatla ucuzluk geleceği yaklaşımının yanlış olduğunu, bu yaklaşımların dışa bağımlılığı artırıp Kıbrıs Türk ekonomisine büyük zarar vereceğini kaydetti.

KTSO’dan tavuk eti ithalatının serbest bırakılmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada,   hükümetin tavuk ürünlerinde rekabet ortamının sağlanması adına ithalatı serbest bırakmasının, Rekabet Kurulu’nun ve son çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin işlevsellikten uzak olduğu algısı yarattığı savunularak, “Devletin kurumları, yasaları, kanun hükmünde kararnameleri rekabeti sağlayamıyorsa, bunu sağlamak yürütmenin görevidir” denildi.

“İçerisinden geçmekte olduğumuz zor ekonomik şartlar altında devleti yönetenlerden talep ettiğimiz en önemli husus mal ve hizmet üretiminin artırılmasını sağlarken, kamu kaynaklarını en etkin şekilde kullanmak yönünde adımlar atmasıydı” ifadelerine yer verilen açıklamada, rekabet ortamının dışarıdan ithallerle değil, içerden müdahalelerle sağlanması gerektiği, kriz ortamlarında ve en zor durumda emirnamelerle narh konarak rekabet koşullarının kontrol edilmesinin  sağlanabileceği dile getirildi.

Tavuk konusunda yapılması gerekenin, tavuğu bile ithal eden ülkeler sınıfına girmektense, rekabetçi endüstriyel tavuk besiciliğinin yanı sıra kırsalda kalkınma yaratacak organik, serbest dolaşan (free-range) ve köy tavukçuluğunu da teşvik edecek bir eko-sistemi kurmak olduğu, Kalkınma Bankası üzerinden verilmesi hedeflenen mikro-krediler, Tarım ve Ekonomi Bakanlıkları üzerinden verilen faizsiz-faiz destekli krediler, girişimcilik programları ve kısmı hibe programları vasıtasıyla tavuk ürünleri üretimi yapan işletmelerin sayısının  artırılması gerektiği vurgulandı.

Güney Kıbrıs’tan en az % 50 daha ucuz olan, her hangi bir kaçakçılığa neden olmayan bir ürün üzerinde halkın alım gücünü artırma gerekçesiyle ithalatın serbest bırakılmasının  doğru bir yaklaşım olmadığı, tavuk fiyatlarında maliyetlerin üzerinde bir artış yapıldığına inanılıyorsa Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname çerçevesinde incelemelerin yapılması gerektiği belirtildi.

Hükümetin TL’deki değer kaybına yönelik kullanabileceği piyasa enstrümanları sınırlı olmakla birlikte, üretimin artırılmasını sağlayan politikaların  hayata çok rahat geçirilebileceği ifade edilen açıklamada, “Öncelikle üretim yerine ithalatı destekleyen politikalardan vazgeçilmeli, ithalatı açmak yerine mevcut üretim sektörlerinin gelişmesi, rekabet ortamının yerel kaynaklarca sağlanması ve ithal ikame yoluyla yeni sektörlerin yaratılması teşvik edilmelidir” denildi.

KTSO açıklamasında, krizden en az hasarla çıkabilmenin tek çaresinin toplum olarak daha fazla üretmek olduğu vurgulandı.

 

 

 

Son Güncelleme: 26.09.2018 12:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
16. Kıbrıs Tiyatro Festivali, Yarın “göçmenleeeer” Oyunu İle Sona Erecek
16. Kıbrıs Tiyatro Festivali, Yarın “göçmenleeeer” Oyunu İle Sona Erecek
Bazı Kıbrıslı Türk Ve Rum Siyasi Parti Temsilcileri Ledra Palas’ta Biraraya Geldi
Bazı Kıbrıslı Türk Ve Rum Siyasi Parti Temsilcileri Ledra Palas’ta Biraraya Geldi
Sahte Öğrenci Belgesini Türkiye Büyükelçiliği’ne Veren 2 Kişi Tutuklandı
Sahte Öğrenci Belgesini Türkiye Büyükelçiliği’ne Veren 2 Kişi Tutuklandı
Lefkoşa’da Sokak Hayvanları Yararına Yoga Etkinliği…
Lefkoşa’da Sokak Hayvanları Yararına Yoga Etkinliği…
İngiltere “İşçi Partisi’nin Kıbrıslı Türk Dostları Grubu” Resepsiyon Düzenledi
İngiltere “İşçi Partisi’nin Kıbrıslı Türk Dostları Grubu” Resepsiyon Düzenledi
Bakanlar Kurulu’nun Sosyal Sigortalar Gecikme Faizleri Ve Borçları İle İlgili Kararı...
Bakanlar Kurulu’nun Sosyal Sigortalar Gecikme Faizleri Ve Borçları İle İlgili Kararı...
Cumhurbaşkanı Akıncı New York’ta
Cumhurbaşkanı Akıncı New York’ta
Sakarya'yı üzen ölüm
Sakarya'yı üzen ölüm
Lefkoşa’da Beşinci Kattan Düşen Genç Yaşamını Yitirdi
Lefkoşa’da Beşinci Kattan Düşen Genç Yaşamını Yitirdi
GKK’dan Açıklama...
GKK’dan Açıklama...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim