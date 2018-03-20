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KTSO İLE ATO İŞBİRLİĞİ İMKANLARINI GÖRÜŞTÜ

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara’da düzenlenen komite toplantısında çeşitli konularda işbirliği yapma kararı aldı.

KTSO İLE ATO İŞBİRLİĞİ İMKANLARINI GÖRÜŞTÜ

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara’da düzenlenen komite toplantısında çeşitli konularda işbirliği yapma kararı aldı.

20 Mart 2018 Salı 13:30
KTSO İLE ATO İŞBİRLİĞİ İMKANLARINI GÖRÜŞTÜ
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KTSO İLE ATO İŞBİRLİĞİ İMKANLARINI GÖRÜŞTÜ

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara’da düzenlenen komite toplantısında çeşitli konularda işbirliği yapma kararı aldı. 

KTSO Basın ve İletişim Sorumlusu Hüseyin Ezgin’in verdiği bilgiye göre, KTSO Başkanı Candan Avunduk ve KTSO Genel Sekreteri Doğa Dönmezer’den oluşan heyet, Ankara’da ATO Başkanı Gürsel Baran, Başkan Yardımcısı Mustafa Deryal ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Toplantıda, TÜBİTAK desteklerinin Kuzey Kıbrıs’ta da açılması için çalışmalar yapılması, iki oda arasında sektörel bazda ikili iş görüşmelerinin önümüzdeki aylarda Ankara’da organizasyonunun yapılması ve ATO’nun yurt dışı temaslarında KTSO üyelerinin de katılımının sağlanmasına yönelik kararlar alındığını belirtildi. 

ATO’nun organize ettiği “Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi”nde KKTC’ye özgü ürünlerin tanıtımı konusunda ayrı bir oturum yapılması ve aynı zamanda KTSO’nun Kuzey Kıbrıs’ta yapacağı coğrafi işaretler seminerine ATO’dan bilirkişilerin çağrılması da kararlaştırıldı.

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