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23 Şubat 2017 Perşembe 08:43

KTSO Genç Profesyonelleri Yeni Kamu Çalışma Saatlerini Değerlendirdi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Genç Profesyonelleri yeni mesai saatlerini değerlendirerek, hükümet ve sendikalara “gerçekten daha verimli mi olacak” sorusunu yöneltti.

KTSO Genç Profesyonelleri Yeni Kamu Çalışma Saatlerini Değerlendirdi
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“GERÇEKTEN DAHA VERİMLİ Mİ OLACAK?”

 Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Genç Profesyonelleri yeni mesai saatlerini değerlendirerek, hükümet ve sendikalara “gerçekten daha verimli mi olacak” sorusunu yöneltti.

KTSO Genç Profesyonelleri, konuyla ilgili yazılı açıklamalarında çalışma saatleri ve çalışma verimliliğinin önemine değindi.

Kamu kurumları çalışma saatlerinin neye göre, hangi ölçütler dikkate alınarak hazırlandığı sorulan açıklamada, “Verimlilik gözetiliyor mu? Bu nasıl ölçülüyor?” soruları soruldu.

Açıklamada şu sorulara yer verildi:
“Kamu kurumlarının yöneticileri çalışma saatlerine dair gerekli denetim ve disiplini etkili bir şekilde uygulayabiliyor mu? Giriş, çıkış ve özellikle öğle araları nasıl denetlenecek?

Kamu ile özel sektör çalışma saatleri arasındaki tutarsızlık ve bundan kaynaklanacak verimsizlik düşünüldü mü? Açıklaması nedir?

Saatler belirlenirken, işlemlerin tamamlanması hesaba katılıyor mu?

Yazda özel sektör yarım gün mü çalışmalı, yoksa bir işin tamamlanması için daireye defalarca mı gitmeli? 

Tüm toplumu ilgilendiren eğitim kurumları çalışma saatleri (özel ve devlet) ve bu kurumların ulaşım organizesi düşünüldü mü? Bir memur çalışma saatinde yerinde değilse, ne yapmalıyız?”

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