KTSO Başkanı Avunduk Sanayi Odası Yasası değişikliğini değerlendirdi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Candan Avunduk, Sanayi Odası Yasası değişikliğinin hayata geçmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.

Değişiklik çalışmalarının 2013 yılında başladığını ancak 5 yıldır bir türlü hayata geçirilemediğini anlatan Avunduk, siyasi istikrarsızlıklar, erken genel seçimler ve hükümet değişikliklerinin ülke sosyal ve ekonomik hayatının sürdürülebilir gelişmesine ciddi olumsuz etki yaptığını anlattı.

Avunduk basın bildirisi yayınlayarak Sanayi Odası Yasası değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

SÜREÇ…

“2013 yılında Odamız Genel Kurul’unda alınan karar doğrultusunda, oda yasamızın değiştirilmesi ve özellikle Yönetim Kurulu seçimlerinin daha demokratik bir zeminde yapılması yönünde sanayicimiz talepte bulunmuştur” diyen Avunduk, süreci anlatmaya şu sözlerle devam etti:



“2013-2018 yılları içerisinde 3 genel seçim yaşanmış ve 6 hükümet kurulmuş, Oda yasamızdaki ufak değişiklikler bir türlü meclis gündemine alınamayarak yasa değişikliği talebimiz kadük olmuştur. Ancak bu yılın Şubat aynının ortasında güvenoyu alan hükümetin, öncelikli olarak bütçeye meclisin onayına sağladıktan sonra Oda yasamızdaki değişikliğini Nisan ayında Cumhuriyet Meclisine sevk etmiş, Mayıs ayında yasamız Meclis Genel Kurulunda oybirliğiyle onaylanarak Cumhurbaşkanlığı’na sevk edilmiştir. Cumhurbaşkanımız da Haziran başında yasamızı olumlu yönde değerlendirerek, yasa değişikliğimiz yürürlüğe girmiştir. Demek ki, istenildiği zaman iş yapılabiliyormuş.”

“SİYASİ İSTİKRARSIZLIKLAR, ERKEN GENEL SEÇİMLER VE HÜKÜMET DEĞİŞİKLİKLERİ…”

Siyasi istikrarsızlıklar, erken genel seçimler ve hükümet değişikliklerinin ülke sosyal ve ekonomik hayatının sürdürülebilir gelişmesine ciddi olumsuz etki yaptığını söyleyen Avunduk, “Ülkemizin ihtiyacı olduğu reformların hayata geçirilmesi için Cumhuriyet Meclisi’ndeki siyasi partilerin uyum içerisinde çalışmasına ve daha fazla yasaların oybirliğiyle onaylanması suretiyle, reformlara sahip çıkılması gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Avunduk bu kapsamda ilgili yasal değişikliğin 5 yıl sonra hayata geçmesinde emeği ve katkısı olan eski ve yeni Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyelerine, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami başta olmak üzere hükümete, meclis alt komitesine ve tüm siyasi parti milletvekillerine teşekkür etti.

Candan Avunduk açıklamasını “genel kurul seçimlerimizin daha demokratik yapılmasını sağlayacak Oda yasamızın tüm sanayicilere hayırlı olmasını dilerim” sözleriyle bitirdi.

