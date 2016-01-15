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KTSO Azerbaycan’a Gidecek

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) organizasyonunda oluşturulan ticari heyet Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’yü ziyaret edecek. Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun da heyette yer alacak.

KTSO Azerbaycan’a Gidecek

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) organizasyonunda oluşturulan ticari heyet Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’yü ziyaret edecek. Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun da heyette yer alacak.

15 Ocak 2016 Cuma 09:44
KTSO Azerbaycan’a Gidecek
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BAKAN ATUN’UN DA YER ALACAĞI HEYET, KKTC’DEKİ SANAYİ VE TARIMSAL ÜRÜNLERİNİN DÜNYA PAZARLARINA SUNULMASI ÇERÇEVESİNDE TEMASLARDA BULUNACAK

 Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) organizasyonunda oluşturulan ticari heyet Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’yü ziyaret edecek. Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun da heyette yer alacak.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre “KKTC’deki sanayi ve tarımsal ürünlerinin dünya pazarlarına sunulması”  amacı çerçevesinde, 17-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek ziyarette Bakü’de bulunan bazı kurum ve kuruluşlarla temasta bulunulacak.

Azerbaycan Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, TC Büyükelçiliği ve Ticaret Müşavirliği, Bakü Ticaret ve Sanayi Odası, Türk – Azeri İşadamları Derneği, Azerbaycan Türk Sanayici ve İşadamları Beynelhalk Cemiyeti ziyaret edilecek kurum ve kuruluşlar arasında yer alıyor.

Organizasyon çerçevesinde, heyet bünyesinde yer alacak olan firmaların ürünlerini Azerbaycan’a pazarlanması amacı ile muhatap firma ve kurumlar ile iş görüşmeleri de gerçekleştirilecek. Çeşitli iş yerlerine ziyaretler yapılması da planlanıyor. Heyet, Pazar sabahı İstanbul üzerinden Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’ye gidecek.

KTSO heyetinde yer alacak resmi kurum ve kuruluş temsilcileri şöyle :

“Koop Süt; Hürrem Tulga ve Ömer Bahadi, K.Paralik Metal İşleri Ltd.; Çavlan Paralik, Selim ve Oğlu Ltd. (Sema İçkileri); Atilla Süren, Akgöl Sütçülük Gıda ve Paketleme Sanayi Ltd.; Halide Gürün, Hüseyin Gürün, Alnar Narcılık; İbrahim Kahramanoğlu, İnanç Yüksel, Sezer Köroğlu Ltd; İzzet Köroğlu, Pergamos Agritrade Ltd; Türkay Hocanın, Bulancak Ltd; Atila Bulancak, Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, Sanayi Dairesi Müdürü Baki Akyön, KTSO Başkanı Ali Çıralı, KTSO Dış İlişkiler Sorumlusu ve Organizasyon Koordinatörü Çağlar Türk ile KTSO Basın ve İletişim Sorumlusu Hüseyin Ezgin.”

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