KTSO: 'Astronomik zam kabul edilemez!'

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, elektriğe yapılan zammı astronomik olarak değerlendirerek, zammın kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Son iki ay içerisinde elektrik ücretlerine yüzde 40’a yakın bir oranda zam yapılmasının ekonomiyi ve hayat pahalılığını çok olumsuz etkileyeceğini bildiren KTSO, elektrik fiyatlarına yapılan bu astronomik zamla birlikte vatandaşın alım gücünün azaltıldığını ve sanayi, tarım, hayvancılık, turizm gibi üretici sektörlerine yapılan bu zam ile üretim girdi maliyetleri yükseltilmek suretiyle rekabet edebilirlik seviyeleri ciddi oranda düşürüldüğünü belirtti.

KTSO’nun açıklaması şöyle:

“Unutulmamalardır ki vatandaşın alım gücünde yaşanan daralma talebi azaltacağı gibi, sektörlerin girdi maliyetlerinden yaşanan artışları fiyatlarına yansıtmak zorunda kalmasıyla çifte olumsuz etki ekonominin daha da daralmasına yol açacaktır. Bu tarihe kadar hiçbir üretici sektörün müşterilerine iki ayda %40’lara varan zam yapmadıklarını, hiçbir sektörde bu kadar insafsız ve vatandaşın alım gücünü eritecek karar alınmadığını ifade etmek istiyoruz.

İki ay içerisinde tüm tarifelerde %40’lara varan zammın bilimsel ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde açıklanması gerekmektedir. Ancak hiçbir hükümet döneminde KIBTEK’in maliyet hesapları kamuoyuyla paylaşılmamakta, hiçbir hükümet döneminde KIBTEK yönetimine ilgili STÖ’lerden temsilci alınmamakta ve başta zam olmak üzere belirli başlı alanlarda gizlilik ve ben yaptım oldu anlayışı hakim olmaktadır. KTSO olarak bu anlayışın artık son bulmasını, astronomik ve üretimde yıkım etkisi yapacak bu zammın hemen geri çekilmesini talep etmekteyiz.

Ayrıca KIBTEK elektrik maliyetlerinin ve dövizde yaşanan artışın maliyetlere etkisinin bilimsel olarak hesaplandıktan sonra, zamma ihtiyaç olup olmayacağının ilgili paydaşlar ve kamuoyuyla değerlendirilmesi gerekmektedir. Üreticileri ve hane halkını bu kadar yakından ilgilendiren bu gibi konuların gizli ve sessiz sedasız yapılması kabul edilemezdir. Bu kapsamda aşağıda ifade ettiğimiz konuların şeffaf, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkeleri çerçevesinde paydaşlarla birlikte değerlendirilip, hayata geçirilmesi sağlanmalıdır: