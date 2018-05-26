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KTSO 32. Olağan Genel Kurulu Toplandı..

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) 32. Olağan Genel Kurulu bugün toplandı.

KTSO 32. Olağan Genel Kurulu Toplandı..

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) 32. Olağan Genel Kurulu bugün toplandı.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 10:53
KTSO 32. Olağan Genel Kurulu Toplandı..


Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) 32. Olağan Genel Kurulu bugün toplandı.
KTSO’dan yapılan açıklamaya göre. Genel Kurul yeni oda tüzüğünü oy birliğiyle onayladı.
AVUNDUK
Genel Kurul’da konuşan KTSO Başkanı Candan Avunduk, içinde bulunulan coğrafyadaki siyasi istikrarsızlıkların önemli oranda arttığını, başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde yaşanan ekonomik sorunların etkilerinin yoğun olarak hissedilen zorlu bir dönemden geçmekte olunduğunu ifade etti.
Avunduk, son dönemlerde Türk Lirası’nda yaşanan değer kayıplarının, ülke ekonomisi ve bilhassa üretim sektörleri üzerinde olumsuz etki yaratmakta olduğunu kaydederek, “Sanayi Odası olarak, bu zorlu dönem içerisinde borçların tek elden düşük faizle yapılandırılması (TC’deki İstanbul Yaklaşımı), faiz destekli programlara daha fazla kaynak ayrılması, döviz borçların yapılandırılması ve TC’den hammadde ithalatında TL kullanımı gibi önlemlerin hayata geçirilmesi konularında ısrarcıyız” dedi.

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Başkan Candan Avunduk, geçen yıl mayıs ayında seçilen yönetim kurulunun bir yıl içerisinde iki farklı hükümetle çalışmakla kalmadığını, ülkede biri genel seçimden diğeri haziran ayında gerçekleşecek olan yerel seçimlerden dolayı iki kez seçim yasaklarına denk geldiğinden yakındı.
Başkan Avunduk, “Ülkemiz içerisinde adeta alışık olduğumuz bu siyasi istikrarsızlıklara, seçimlere rağmen Sanayi Odası, üyelerinden aldığı güçlü destekle hükümetin kurulmasından sonra Cumhuriyet Meclisi’ne kendi yasasının oybirliğiyle onaylanmasını sağlamıştır” dedi.
.Avunduk, 2013 yılında Oda Genel Kurul’unda alınan karar doğrultusunda, Oda Yasasının değiştirilmesi yönünde yapılan çalışmaların 5 yıl sonra hayata geçtiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti ve yasanın Genel Kurul seçimlerinin daha demokratik yapılmasını sağlayacağını kaydetti.
Oda’nın girişimleri doğrultusunda, Kıbrıs Türk sanayisinin geleceğini ve gelişimini yakından ilgilendiren, büyük sanayi yatırımlarına imkan sağlayacak yeni bir OSB yapılmasının planlandığına değinen Başkan Avunduk, “Yıldırım köyü yakınlarında belirlenen bu alanın, Ekonomi ve Enerji Bakanlığımız tarafından TC’deki ilgili makamlarla işbirliği içerisinde OSB ilan edilip, altyapısının tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Oda olarak bu süreci çok yakından takip ettiğimizi belirtmek istiyorum” dedi.
Sanayi Odası’nın devam eden hellim, zivaniya ve harnup pekmezi belgelendirme ve kreditasyon çalışmaları hakkında bilgi aktaran Avunduk, Sanayi Odası olarak, maliyetlerin düşmesi, daha fazla yenilenebilir enerji yatırımlarına imkan verilmesi ve enerjide arz güvenliği sağlanması için TC-KKTC arasında çift yönlü çalışacak deniz altı elektrik kablo projesini desteklediklerini ifade etti.
 

Son Güncelleme: 26.05.2018 14:55
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