banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92387
ALTIN
225.587
DOLAR
5.6879
STERLİN
7.3433
EURO
6.4907
“Barbaros ve türk savaş gemileri Kıbrıs MEB’i sınırlarında”
“Barbaros ve türk savaş gemileri...
En çok yağışı Gaziveren aldı
EN ÇOK YAĞIŞI GAZİVEREN ALDI
Akıncı-Erhürman görüşmesi başladı
AKINCI-ERHÜRMAN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
KTOEÖS’ten eylem ve grev
KTOEÖS’TEN EYLEM VE GREV
banner282

Ktsçhb Başkanı Gardiyanoğlu’ndan Kttb Seçimlerine Yönelik Çağrı

“TÜM HEKİMLERİ SAĞDUYULU OLMAYA DAVET EDİYORUZ”Lefkoşa, 25 Ekim 18 (T.A.k.): Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Yönetim Kurulu, tüm hekimleri, cumartesi günü yapılacak olan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) seçimlerinde bir meslek örgütü olan birliğin misyonunu geri getirecek bir yönetime oy vermeye davet etti. Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Dr. Remzi Gardiyanoğlu, “Bizler önümüzdeki dönemin uzlaşı dönemi olmasını, atılacak tüm adımların yasalar...

Ktsçhb Başkanı Gardiyanoğlu’ndan Kttb Seçimlerine Yönelik Çağrı

“TÜM HEKİMLERİ SAĞDUYULU OLMAYA DAVET EDİYORUZ”Lefkoşa, 25 Ekim 18 (T.A.k.): Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Yönetim Kurulu, tüm hekimleri, cumartesi günü yapılacak olan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) seçimlerinde bir meslek örgütü olan birliğin misyonunu geri getirecek bir yönetime oy vermeye davet etti. Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Dr. Remzi Gardiyanoğlu, “Bizler önümüzdeki dönemin uzlaşı dönemi olmasını, atılacak tüm adımların yasalar...

25 Ekim 2018 Perşembe 07:50
Ktsçhb Başkanı Gardiyanoğlu’ndan Kttb Seçimlerine Yönelik Çağrı

“TÜM HEKİMLERİ SAĞDUYULU OLMAYA DAVET EDİYORUZ”

Lefkoşa, 25 Ekim 18 (T.A.k.): Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Yönetim Kurulu, tüm hekimleri, cumartesi günü yapılacak olan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) seçimlerinde bir meslek örgütü olan birliğin misyonunu geri getirecek bir yönetime oy vermeye davet etti.
Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Dr. Remzi Gardiyanoğlu, “Bizler önümüzdeki dönemin uzlaşı dönemi olmasını, atılacak tüm adımların yasalar çerçevesinde olmasını, yeni seçilecek KTTB başkan ve yönetiminin tüm hekimlerin birliği olan bir meslek örgütünde 2 yıl boyunca görev yapacaklarını ve bayrağı daha sonra devredeceklerinin bilinci ile çalışmaları gerektiği inancındayız” ifadelerini kullandı.
Gardiyanoğlu, birlik başkanını eleştirdiği açıklamasında, tüm hekimlerin birliği olan KTTB’nin hiçbir parti ve örgütün arka bahçesi yapılmaması gerektiğini belirtti.
(GÖZ/HÖ)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En çok yağışı Gaziveren aldı
En çok yağışı Gaziveren aldı
Lefkoşa Maratonu kayıtları yarın başlıyor
Lefkoşa Maratonu kayıtları yarın başlıyor
Ziya Rızkı anılıyor
Ziya Rızkı anılıyor
Akıncı-Erhürman görüşmesi başladı
Akıncı-Erhürman görüşmesi başladı
KTOEÖS’ten eylem ve grev
KTOEÖS’ten eylem ve grev
Kanser, Bildirimi Zorunlu Bir Hastalık Olma Noktasında...
Kanser, Bildirimi Zorunlu Bir Hastalık Olma Noktasında...
16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Mihriban Aviral & Latin Jazz Ensemble Konseri İle Devam Ediyor
16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Mihriban Aviral & Latin Jazz Ensemble Konseri İle Devam Ediyor
Atun, partililere çağrı yaptı: “Kurultayla ilgili ankete itibar etmeyin“
Atun, partililere çağrı yaptı: “Kurultayla ilgili ankete itibar etmeyin“
KTÖS’ten KTOEÖS’ün Cuma günü yapacağı eyleme destek
KTÖS’ten KTOEÖS’ün Cuma günü yapacağı eyleme destek
Bugün elektrik kesintisi var
Bugün elektrik kesintisi var

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim