KTSÇHB, Sağlık Bakanı’nı Tüzükle Daha Fazla Zaman Kaybetmeden, Mahkeme Kararına Sadık Kalmaya, Tam Gün Ve Genel Sağlık Sigortası Üzerine Daha Ciddi Eğilmeye Çağırdı

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), Sağlık Bakanı’nı, kamu hekimlerinin özel hasta bakmalarını düzenleyen ve geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu'ndan geçen tüzükle daha fazla zaman kaybetmeden, mahkeme kararına sadık kalmaya, siyasi kariyerini riske sokacak manevralardan kaçınarak, tam gün ve genel sağlık sigortası üzerine daha ciddi eğilmeye çağırdı.

GARDİYANOĞLU: “ÜLKEMİZİN SAĞLIK SİSTEMİ, SADECE TIP-İŞ BAŞKANI'NIN UHDESİNDE DEĞİLDİR”

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), Sağlık Bakanı’nı, kamu hekimlerinin özel hasta bakmalarını düzenleyen ve geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu'ndan geçen tüzükle daha fazla zaman kaybetmeden, mahkeme kararına sadık kalmaya, siyasi kariyerini riske sokacak manevralardan kaçınarak, tam gün ve genel sağlık sigortası üzerine daha ciddi eğilmeye çağırdı.

KTSÇHB Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, “ucube” diye nitelediği tüzükle ilgili yazılı açıklamasında, “Tıp-İş Başkanı’nın, tüzüğün baş mimarlarından olduğu, ancak alel acele hazırlandığı için hatalarla dolu olduğunu sonradan fark ederek aldığı tepkiler üzerine tüzüğü sahiplenmekten vazgeçtiği ve hatta habersizmiş gibi davrandığını” iddia ederek, eleştirdi.

Gardiyanoğlu şu görüşleri dile getirdi:

“Aylardır bu tüzüğün Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Tıp-İş ile birlikte hazırlandığını sağır sultan duymuştur. Ancak bu tüzüğün içeriği sır gibi saklanmış, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği'nin tüzüğü ele geçirmesi ile tüzük son hali ile adeta bir ucubeye çevrilmiştir.

Sayın Tıp-İş Başkanı'nın bu tüzüğe sitem etmesinin altında yatan tek neden, kamu hastalarına keyiflerince, kayıtsız ve hesapsız bakma planlarının suya düştüğünü geç de olsa görmesidir. Tıp-İş'in doymayan sağlık saltanatının sekteye uğraması, başkanını paniğe sürüklemiş olmalıdır ki, tüzükle elde edemediği ''sağlık sistemini Tıp-İş lehine özelleştirme emeline'', yine meşhur eylemleri ile halkımızı mağdur ederek ulaşmaya çalışmaktadır.”

Gardiyanoğlu, Tıp-İş Başkanı’na, “Sayın Tıp İş Başkanı, bu tüzük bizzat sen ve taşeronun KTTB Başkanı tarafından hazırlanıp Sağlık Bakanlığı’na sunulmadı mı?” sorusunu da yöneltti.

Gardiyanoğlu, “Ülkemizin sağlık sisteminin artık, sadece kendi uhdesinde olmadığını bilmesi, halkımızın sağlığını kendi siyasi emellerine daha fazla alet etmemesi Sayın Tıp-İş Başkanı için daha isabetli bir tercih olacağı kanaatindeyiz” ifadesini kullandı.