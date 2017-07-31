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31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:47

KTSÇHB, Kamu Hekimlerinin İkinci İş Yapmalarıyla İlgili Yasal Sürecin Başlatılması Konusunda Şikayet Dosyaları Sunuyor

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), kamu hekimlerinin ikinci iş yapmalarıyla ilgili yasal sürecin başlatılması konusunda, Sağlık Bakanı’na ve Ombudsman’a şikayet dosyaları sunuyor.

KTSÇHB, Kamu Hekimlerinin İkinci İş Yapmalarıyla İlgili Yasal Sürecin Başlatılması Konusunda Şikayet Dosyaları Sunuyor
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BİRLİK, ÇARŞAMBA GÜNÜ SAĞLIK BAKANINI, PERŞEMBE OMBUDSMAN’I ZİYARET EDECEK

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), kamu hekimlerinin ikinci iş yapmalarıyla ilgili yasal sürecin başlatılması konusunda, Sağlık Bakanı’na ve Ombudsman’a şikayet dosyaları sunuyor.

KTSÇHB Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, yazılı açıklamasında, Yargıtay'ın Sağlık Bakanlığı ve  Sağlık Bakanı  Faiz Sucuoğlu’na verdiği; ‘Mandamus  Emirnamesi’ne uyması için tanıdığı 6 aylık sürenin, 1 Ağustos itibariyle sonuna gelindiğine işaret ederek,  KTSÇHB Yönetim Kurulu’nun 2 Ağustos, saat  10:00’da   Sağlık Bakanı'nı,  3 Ağustos, saat:09:30’da Ombudsman Emine Dizdarlı’yı makamında ziyaret ederek, kamu hekimlerinin ikinci iş yapmaları ile ilgili yasal sürecin başlatılması konusunda şikayet dosyaları sunacağını belirtti.

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