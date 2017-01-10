KTSÇHB, DİZDARLI’YI İKİNCİ İŞ YAPAN KAMU HEKİMLERİ İÇİN DE AÇIKLAMA YAPMAYA DAVET ETTİ





Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı’nın Lefkoşa Kaymakamlığı’nda çalışan kamu görevlisinin ikinci iş yaptığına dair Meclis’e gönderdiği rapora işaret ederek, Dizdarlı’yı ikinci iş yapan kamu hekimleri konusunda da açıklama yapmaya davet etti.

Birlik Başkanı Remzi Gardiyanoğlu yaptı yazılı açıklamada KTSÇHB Yönetim Kurulu olarak, kamu hekimlerinin Anayasa Mahkemesi kararı olmasına rağmen 2011 yılından beridir yasa dışı olarak ikinci iş yapmalarına göz yumdukları gerekçesi ile Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'na karşı 2 yıldır süren ve karar aşamasına gelinen hukuk mücadelesi ile ilgili Dizdarlı’ya iki ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Gardiyanoğlu, bu ziyaretler sırasında, kamu hekimlerinin mesai saatlerine uymamaları ve yasa dışı ikinci iş yapmaları nedeniyle, yasalar çerçevesinde gerekli uyarı ve girişimlerde bulunmalarını talep ettiklerini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

“ Yargı sürecini gerekçe göstererek, bugüne kadar talebimiz doğrultusunda herhangi bir görüş açıklamayan ya da adım atmayan Sayın Dizdarlı dünkü açıklaması ise ikinci iş konusunda toplumumuzun bam teline dokunmuştur.

Bu son açıklamalarına istinaden, kendilerini, kamu hekimlerinin, delilleri ile ispatlanmış ve herkes tarafından bilinen ikinci iş yapmaya devam etmeleri konusunda da açıklama yapmaya davet ediyoruz.”

Gardiyanoğlu, Kamu Çalışanları Yasası’na aykırı davranan bir kişi ile ilgili olarak yapılan şikayete işlem başlatılmasını salık veren Dizdarlı'yı ikinci iş yaptığını tüm belgeleri ile birlikte sundukları bir hekim için de mahkeme süreci tamamlandıktan sonra Ombudsman Yasası sorumlulukları çerçevesinde, gereğini yapmaya davet etti.