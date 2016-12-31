Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

31 Aralık 2016 Cumartesi 07:26

KTÖS’ÜN AJANDALARI RUM BASININDA

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) hazırladığı ve KKTC’de gündemi meşgul eden ajandalara ilişkin haberler Rum basınında da yer aldı.

KTÖS'ÜN AJANDALARI RUM BASININDA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
KTÖS’ÜN AJANDALARI RUM BASININDA

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) hazırladığı ve KKTC’de gündemi meşgul eden ajandalara ilişkin haberler Rum basınında da yer aldı.

Fileleftheros gazetesi: “Kıbrıslı Türk Öğretmenler TMT’ye Karşı – Ajanda Terör Örgütünün Suçlarını Yazıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, KTÖS’ün 2017 yılı için üyelerine dağıttığı ve büyük tepkiyle karşılaşan ajandalarında yer alan ifadelere yer verdi.

Gazete özetle, Kıbrıslı Rum ve hatta Kıbrıslı Türklerin TMT tarafından öldürüldükleri iddialarına yer veren ajandadaki ifadeleri aktarırken, ajandaya yönelik tepkiler ve sendikanın buna yanıtına da geniş yer verdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Alithia: “Öfke Ajandası – Kıbrıs Türk Öğretmenlerin Tarihi”.

Haravgi: “TMT’nin Suçlarını Gösteren Ajanda”.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
AjandaRun BasınıKTÖS
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YILBAŞINDA HAVA NASIL OLACAK YILBAŞINDA HAVA NASIL OLACAK
MECLİS BAŞKANI SİBER 2016 YILINI DEĞERLENDİRDİ VE 2017’YE AİT BEKLENTİLERİNİ ANLATTI MECLİS BAŞKANI SİBER 2016 YILINI DEĞERLENDİRDİ...
Feci Trafik Kazası! Feci Trafik Kazası!
Araç Alevlere Teslim Oldu Araç Alevlere Teslim Oldu
Yeni Yıl Sofrasının Maliyeti 650 TL Yeni Yıl Sofrasının Maliyeti 650 TL
Lefkoşa Yollarında Uğursuzluk Kol Gezdi Lefkoşa Yollarında Uğursuzluk Kol Gezdi
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

YILBAŞINDA HAVA NASIL OLACAK
.

Haberi Oku