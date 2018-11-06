KTÖS’ten Merkez Bankası’na eleştiri

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), KKTC Merkez Bankası’nı eleştirerek, bankanın mevduatının büyük bölümünün dış ülkelerde olduğunu, çarptırılan rakamlarla gerçeklerin gizlendiğini savundu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yaptığı yazılı açıklamada “Türkiye’deki ekonomik çöküşün” Türk Lirası kullanan Kıbrıs Türk toplumunu da çok zor duruma soktuğunu, maaş ve ücretlerin yüzde 63 oranında gerilediğini ileri sürdü.

Elcil, Türk Lirası’nın değer kaybından dolayı Türkiye’ye “devalüasyon vergisi” yanında kredi faizlerindeki artış nedeni ile borçlu vatandaşların borçlarının da katlanarak arttığını, hükümetin vatandaşın Türkiye’ye ödediği faiz vergisi ile ilgili hiçbir adım atmadığını iddia etti.

Elcil,”Türkiye’de Merkez Bankası faiz farkını üstlenirken, bizdeki Merkez Bankası kar hesabı yapmaktadır. Özellikle kooperatiflere üvey evlat muamelesi yapan Merkez Bankası, yasasında olmasına rağmen Kooperatif Merkez Bankası üzerinden kooperatiflere uygun kredi vermekten kaçmaktadır” iddiasında bulundu.

KKTC Merkez Bankası’nın Kıbrıs Türk toplumunun mevduatlarının Türkiye şube bankaları tarafından yurt dışına çıkarılmasına göz yumduğunu ileri süren Elcil, hükümet ile yapılan toplantıya katılan Merkez Bankası müdürünün mevduatlar konusunda şeffaf bilgi vermekten ve kooperatifleri desteklemekten kaçtığını, mevduatın büyük bölümü dış ülkelerde ve özellikle Türkiye’de olmasına rağmen çarptırılan rakamlarla gerçeklerin gizlendiğini öne sürdü.

Elcil açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“2017 yılında 7,177.504.000 TL toplam mevduat olduğunu açıklayan Merkez Bankası, 1,700.000 TL kredi verildiğini açıklamaktadır. 1,400.000 TL munzam karşılık dışında geriye kalan 4,000.000.000 TL nerededir? KKTC bütçesine neredeyse eşit olan bu mevduat miktarı kuzey Kıbrıs’ta değilse nerededir?

Merkez Bankası’nın başındaki müdür Kıbrıslı Türklerin değil Türkiye’nin çıkarlarını korumak için bulunmaktadır. Dörtlü hükümet bu konuda ne yapmaktadır”

