KTÖS’ten Liderlere “Masaya Dönün” Çağrısı…

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Kıbrıs sorununun ortaya çıkış nedeninin dıştan dayatılan “Taksim” ve “Enosis” politikaları olduğunu belirterek liderlere, provokasyonlara gelmeyerek masaya dönüp bağımsız birleşik federal Kıbrıs için çalışmaya devam etmeleri çağrısı yaptı.

Sendika Genel Sekreteri Şener Elcil, her iki liderin Taksim ve Enosis üzerinden tartışmaya başlayarak, sorunun çözüm noktasından uzaklaşmalarının ülkenin geleceğini tehlikeye attığını savundu.

Kıbrıslıların Taksim ve Enosis peşinde koşanların yarattığı yıkımın kurbanları olduğunu kaydeden Elcil, Ada’nın her yanının Kıbrıslıların kanı ve gözyaşı ile sulandığını, yaşanan göçler ve çekilen acıların halen dinmediğini ifade etti.

Gelinen aşamada, görüşme sürecinin sona ermesinin çözümsüzlükten beslenen çevreleri sevindireceğini savunan Elcil, bu çerçevede iki lider, Akıncı ve Anastasiades’e, “faşistlerin provokasyonlarına gelmeyerek, iki toplumu birbirine yakınlaştıran faaliyetlere gerçek liderler olarak öncülük etmeleri ve derhal görüşme masasına dönerek ‘Bağımsız Birleşik Federal Kıbrıs’ için çalışmaya devam etmeleri” çağrısında bulundu.