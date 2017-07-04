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04 Temmuz 2017 Salı 11:01

KTÖS’ten Hükümete Eleştiri

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hükümeti KKTC’yi kayıtsız ucuz iş gücü pazarına döndürüp, işyerlerinde insanların ölmesine göz yummaya devam etmekle eleştirdi.

KTÖS'ten Hükümete Eleştiri
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“ÜLKE UCUZ İŞ GÜCÜ PAZARINA DÖNÜŞTÜ… İNSANLARIN ÖLMESİNE GÖZ YUMULUYOR”

 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hükümeti KKTC’yi kayıtsız ucuz iş gücü pazarına döndürüp, işyerlerinde insanların ölmesine göz yummaya devam etmekle eleştirdi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, sendika adına yaptığı yazılı açıklamada, UBP-DP Hükümeti’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner’in göreve geldikten sonra iş kazalarında ölenlerin sayısının sekize trafik kazalarında ölenlerin sayısının 46’ya ulaştığını bildirdi.

Ölen işçilerin büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu olmasının duyarsızlığı daha da arttırdığını belirten Elcil, çalışanlara insan gözüyle bakmayıp, sadece “para kazandıran köle” olarak gören bu anlayışın insan hayatına önem vermediğinin yapılan açıklamalardan görüldüğünü ifade etti.

“KAOS VE TOPLUMSAL SORUNA DÖNÜŞTÜ”

Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün alt yapıyı, eğitimi ve denetimi göz ardı ederek, trafikte yaşanan ölümleri, “sürücü hatalarına” bağlamakla eleştiren Elcil, trafik konusunun bir kaosa ve toplumsal bir soruna dönüştüğünü vurgulayarak bilimsel tedbirlerle sorunlara çözüm bulma yerine şova yönelik, ucuz açıklamalar yapıldığını savundu.

Hükümetin, iş ve trafik kazalarında ülkeyi dünya birinciliğine taşıdığını iddia eden KTÖS Geenl Sekreteri Elcil, çıkan yangınları söndürecek önlemleri almayan hükümetin ülkeyi cehenneme çevirdiği görüşünü bildirdi.

Elcil, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ın gerçeklerden uzak, Kıbrıs Türk basınını takip etmediğini gösteren açıklamalar yaptığını öne sürerek, “TC makamlarının bilgisi içinde UBP-DP Hükümeti’nin Kıbrıs Türk toplumuna çizdiği kaderi ve buna çanak tutan işbirlikçi hükümeti reddederiz” ifadelerini kullandı.

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