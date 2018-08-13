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KTÖS’ten hükümete eleştiri

KTÖS’ten hükümete eleştiri

13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:37
KTÖS’ten hükümete eleştiri

“TÜRK LİRASI YERİNE EURO’YA GEÇİŞLE İLGİLİ HİÇBİR ÇALIŞMA YAPMADILAR”
 

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ülkenin Türkiye ile birlikte hızla iflasa sürüklendiğini, hükümetin gerekli tedbirleri almadığını savundu.

Elcil, “Tüm çağrılarımıza rağmen Türk Lirası yerine Euro’ya geçişle ilgili hiçbir çalışma yapmayan hükümet gerekli tedbirleri almamak için direniyor, Türkiye’den talimat bekliyor” ifadelerini kullandı. 

Alınması gereken acil önlemler olduğunu, söz konusu önlemlerin yanı sıra Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için müzakere masasına dönülmesi gerektiğini belirten Elcil, “acil önlem” olarak adlandırdıkları 28 maddeyi açıkladı.

Elcil’in sıraladığı önlemler arasında, “Stabil para birimi olan Euro’ya geçilmesi, nüfus göre fazla olan milletvekili, polis ve belediye sayısının azaltılarak maaşlardan ve harcamalardan tasarruf edilmesi”, “yüksek maaşlardan kesintiye gidilmesi, tabandan maaş çekenlerin ve asgari ücretliler desteklenmesi, emekli maaşlarına tavan düzenlemesi yapılması” da var. 

Elektrik ve su tasarrufuyla ilgili toplumsal seferberlik başlatılması da KTÖS’ün öneriler arasında.
 

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Son Güncelleme: 13.08.2018 18:02
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