KTÖS’ten Emek-İş’e Destek

“CAS YÖNETİMİNİ AKLISELİME DAVET EDERİZ”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Dev-İş’e bağlı Emek-İş Sendikası’nın “özel sektör emekçilerini patronların iki dudağı arasından kurtaracak sendikalaşma ve örgütlü yaşam hakkı mücadelesine” destek belirtti.

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Yardımcısı Uğur Erilen yaptığı yazılı açıklamada, “CAS şirketi yönetimini aklıselim olmaya” davet etti.

CAS Yönetim Kurulu’nun çalışanların örgütlenme özgürlüğünü bertaraf etmeye çalışması ve örgütsüzlüğü seçenek olarak sunmasını hayretle takip ettiklerini belirten Erilen, “Siyasi partilerin seçim bildirgelerindeki ‘özel sektörde sendikalaşma’ nidalarının, reel politikada sermayenin örgütlü yaşam üzerinde kurmaya çalıştığı abluka ile bir kez daha samimiyetini yitirmiştir” ifadelerine yer verdi.

Sırf örgütlü yaşamı seçtikleri için CAS Yönetim Kurulu’nun hedefi haline gelen çalışanların, onurlu bir direnişe girdiklerini vurgulayan Erilen, “Bu onurlu direnişi selamlar, CAS Yönetim Kurulu’na insanların emeği ile oynamasının yaratacağı sonuçları düşünmesini tavsiye ederiz” dedi.