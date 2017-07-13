Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Temmuz 2017 Perşembe 13:43

KTÖS’ten Başbakan Özgürgün’e Eleştiri

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün “vilayet olmayacağız” açıklamalarını eleştirdi.

KTÖS'ten Başbakan Özgürgün'e Eleştiri
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün “vilayet olmayacağız” açıklamalarını eleştirdi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, konuyla ilgili açıklamasında, adanın kuzeyinin Türkiye’nin bir vilayeti durumunda olduğunu söyleyerek, “Türkiye makamlarının izniyle ve onlardan talimat alarak adamızın kuzeyini koloni yapmak için her gün yeni kararlar alanlar vilayet olmayacağız diyerek toplumla alay ediyor” iddiasında bulundu.

Elcil, sistematik bir şekilde aktarılan nüfus ve dağıtılan vatandaşlıklarla Kıbrıslı Türklerin azınlığına düşürüldüğünü ve siyasi iradesinin gasp edildiğini ileri sürdü.

Ülkeyi yönettiğini söyleyenlerin adanın kuzeyindeki nüfusu dahi bilmediğini iddia eden Elcil, “Yığılan nüfus nedeniyle eğitim ve sağlığın planlanamaması, trafiğin kaosa dönüşmesi, sosyal yaşamın felç olması ve kaynakların yetersizliği hep bu gerçeği ifade ediyor” dedi.

Elcil, Türkiye’de kapatılan kumarhane ve gece kulüplerinin taşınmasıyla adanın kuzeyinin kara para aklama yeri haline getirildiğini savundu.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’e de eleştirilerde bulunan Elcil, “Türkiye’nin gözünde memur” olan yöneticilerin “bir desteban kadar” yetkisi olmadığını iddia etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA' HİBE PROGRAMI ALTINCI TEKLİF ÇAĞRISI" TÖRENLE AÇILDI “'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...
Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına Yönelik Denetim Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına...
“Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi Açıldı “Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi...
Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi 10 Ağustos’ta Tamam Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi...
“kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede Görüşülüyor “kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede...
Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından Önce, “15 Temmuz İhanet Girişiminde Şehit Olanlar Ve Tüm Şehitler İçin” Kuran-ı Kerim Ve Mevlidi Şerif Okutacak Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...

Haberi Oku